الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا

اعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2017 ،عن دخول الزيادة في أسعار المحروقات ،بداية من منتصف الليل ،على أن تكون أسعار البيع الجديدة للعموم على النحول التالي:

- البنزين الخالي من الرصاص : زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد 1800 مليم للتر الواحد.

-االغازوال دون كبريت (الرفيع) : زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد 1560 مليما للتر الواحد.

- الغازوال العادي : زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح الثمن الجديد 1280 مليما للتر الواحد.

- قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) : زيادة بثلاث مائة (300) مليم ليصبح الثمن الجديد سبعة دنانير وسبعمائة مليم للقارورة الواحدة.