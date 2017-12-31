رونالدو يعلن خطط ما بعد الاعتزال

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مع استمرار التكهنات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، أحسن لاعب في العالم هذا العام، كشف "الدون" عن تطلعاته المستقبلية لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وتحدث النجم البرتغالي (32 عاما) عن مشروعاته المستقبلية قائلا: "أريد مثلا تجربة إنتاج الأفلام. ثم متابعة أعمالي الخاصة، فنادقي وصالات الألعاب الرياضية فضلا عن عقدي مع شركة الملابس الرياضية (نايكي). أريد التعلم أن أكون رجلا للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما كان عمري 27 أو 28 سنة".
وقال الدون في مقابلة تلفزيونية لـ"سكاي سبورت إيطاليا" مع نجم يوفنتوس الأسبق، أليساندرو دل بييرو، ستعرض مع مطلع عام 2018: "تركيزي الكامل في الوقت الحالي داخل الملعب، وأدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع..".
وأكد الهداف التاريخي للنادي الملكي أنه ما زال يمتلك الشغف والطموح للاستمتاع أكثر بكرة القدم، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
وخلال المقابلة، كشف رونالدو عن أنه كان في طريقه للانضمام إلى صفوف اليوفي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2003، والذي تم بسبب تفضيله اللعب في الدوري الإنجليزي عن الكالتشيو الإيطالي.
يذكر أن كريستيانو رونالدو سيبلغ 33 عاما في 5 فبراير المقبل، ولا يزال مرتبطا مع نادي ريال مدريد حتى جوان 2021.
مع استمرار التكهنات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، أحسن لاعب في العالم هذا العام، كشف "الدون" عن تطلعاته المستقبلية لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وتحدث النجم البرتغالي (32 عاما) عن مشروعاته المستقبلية قائلا: "أريد مثلا تجربة إنتاج الأفلام. ثم متابعة أعمالي الخاصة، فنادقي وصالات الألعاب الرياضية فضلا عن عقدي مع شركة الملابس الرياضية (نايكي). أريد التعلم أن أكون رجلا للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما كان عمري 27 أو 28 سنة".
وقال الدون في مقابلة تلفزيونية لـ"سكاي سبورت إيطاليا" مع نجم يوفنتوس الأسبق، أليساندرو دل بييرو، ستعرض مع مطلع عام 2018: "تركيزي الكامل في الوقت الحالي داخل الملعب، وأدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع..".
وأكد الهداف التاريخي للنادي الملكي أنه ما زال يمتلك الشغف والطموح للاستمتاع أكثر بكرة القدم، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
وخلال المقابلة، كشف رونالدو عن أنه كان في طريقه للانضمام إلى صفوف اليوفي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2003، والذي تم بسبب تفضيله اللعب في الدوري الإنجليزي عن الكالتشيو الإيطالي.
يذكر أن كريستيانو رونالدو سيبلغ 33 عاما في 5 فبراير المقبل، ولا يزال مرتبطا مع نادي ريال مدريد حتى جوان 2021.
-
14:17الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات
31 ديسمبر 2017
-
13:42صفاقس: حجز معدّات ومبالغ مالية في محلات لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
31 ديسمبر 2017
-
13:22العالم استقبل 2018 في "ساموا"
31 ديسمبر 2017
-
-
12:30رغم رفض إقامته ببعض المستشفيات: إدارة فرحات حشاد تقبل إيواء أحد المصابين بفيروس H1N1
31 ديسمبر 2017
-
12:00الشراردة: سائق في حالة سكر يقتل شخصين
31 ديسمبر 2017
-
11:39القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية امنية
31 ديسمبر 2017
-
11:17جندوبة: حجز 130 قطعة مرطبات و140 دجاجة غير صالحة للاستهلاك
31 ديسمبر 2017
-
10:41الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
31 ديسمبر 2017
-
10:19رونالدو يعلن خطط ما بعد الاعتزال
31 ديسمبر 2017
-
09:58إيران: قتيلان غربي البلاد
31 ديسمبر 2017
-
09:38جندوبة: حجز 414 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك
31 ديسمبر 2017
-
09:22قلعة سنان: حادث مرور يخلف أضرارا مادية
31 ديسمبر 2017
-
09:14سوسة: مداهمة مسلخ عشوائي وحجز 700 دجاجة
31 ديسمبر 2017
-
22:21بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر.. رجّة أرضية غرب مدينة المحرس
30 ديسمبر 2017
-
21:05كرة السلة: نتائج مباريات الدور 16 لكاس تونس
30 ديسمبر 2017
-
21:00بوحجلة: القاء فواضل المرجين في الطريق يتسبب في وفاة كهل واصابة امراة
30 ديسمبر 2017
-
20:49السبيخة: العثور على جثة متفحمة
30 ديسمبر 2017
-
20:38خالد بن يحيى مدربا جديدا للملعب القابسي
30 ديسمبر 2017
-
20:23شركة البيئة بتطاوين تواصل تسليم عقود العمل ل1500 منتدب
30 ديسمبر 2017