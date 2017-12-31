سوسة: مداهمة مسلخ عشوائي وحجز 700 دجاجة

مكتب الساحل- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نفذت ليلة البارحة اعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع أعوان المراقبة الصحية مسلخ عشوائي بجهة المسعدين حيث امكن لهم حجز أكثر من 700 دجاجة حية سيقوم صاحبها بذبحها في مسلخ عشوائي لا تتوفر فيه ابسط الظروف الصحية الملائمة حيث تم حجز الكمية المذكورة وتحرير محضر في الغرض.