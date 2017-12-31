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يوم الأحد 31 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
اليـــــــــــــــوم ... وليس غــــــــــــــــــدا
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كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 31 ديسمبر 2017

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بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر.. رجّة أرضية غرب مدينة المحرس
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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، رجة أرضية غرب مدينة...
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الطقس ليلة رأس السنة
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كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 31 ديسمبر 2017

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31 ديسمبر 2017 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر.. رجّة أرضية غرب مدينة المحرس
30 ديسمبر 2017 السّاعة 22:21
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، رجة أرضية غرب مدينة...
المزيد >>
الطقس ليلة رأس السنة
30 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من المنتظر أن يكون الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2017 مغيما نسبيا ببعض السحب بأغلب جهات الجمهورية وتكون أكثر...
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سفيان الأسود
اليـــــــــــــــوم ... وليس غــــــــــــــــــدا
وزير التربية اعلن ان الخمس سنوات القادمة ستشهد اصلاح الزمن المدرسي ، سنوات اخرى سينتظرها التونسيون
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الأخبار الأكثر قراءة
ايقاف بث اذاعة "شمس" للمثليين بقرار من وزير الداخلية:... اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان" جريدة الشروق ليوم السبت 30 ديسمبر 2017 نبيل معلول: تجنيس كوليبالي ينفع المنتخب وهذا ما دار بيني... لماذا يكتب الأطباء بخط غير مفهوم؟ بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... وسائل إعلام: مروحيات أمريكية تجلي عددا من قادة "داعش"...
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