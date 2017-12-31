كاريكاتور اليوم 

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، رجة أرضية غرب مدينة...

من المنتظر أن يكون الطقس اليوم السبت 30 ديسمبر 2017 مغيما نسبيا ببعض السحب بأغلب جهات الجمهورية وتكون أكثر...