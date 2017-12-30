العاصمة: إيقاف فتاة تروّج الـ"اكستازي"

تمكن يوم 28 ديسمبر2017 أعوان الشرطة العدلية بمنطقة المنزه من ضبط فتاة بحي المهرجان وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة نوع"إكستازي" كانت تنوي ترويجها. بتعميق التحريات معها أقرّت بإندماجها في ترويج المخدرات وتزودها بها من شخص قاطن بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة.

بإستشارة النيابة العمومية تمّ الإحتفاظ بالمعنية وإدراج المروّج الرئيسي بالتفتيش.