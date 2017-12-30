هرقلة: القبض على مفتش عنه محكوم بـ 10 سنوات سجنا

تمكنت يوم 29 ديسمبر2017 فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بهرقلة والمصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب والمصلحة المختصة بسوسة من إلقاء القبض على مفتش عنه لفائدة محكمة الإستئناف بسوسة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من أجل إضرام النار عمدا بمحل مسكون ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد، متخبئا بمنزل شقيقه بجهة هرقلة.

تم الإحتفاظ بالمعني وإحالته على مصدر التفتيش.