التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
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12:39التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
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التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
داهمت يوم 29 ديسمبر 2017 على الساعة 15.30 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بـ 02 مارس معتمدية التضامن ولاية اريانة محلا معدا لتعاطي نشاط الرهان الرياضي دون رخصة وحجزت داخله الة ناسخة، وحدة مركزية لجهاز حاسوب واوراق خاصة باللعبة المذكورة.
الفرقة المذكورة تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.
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التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
داهمت يوم 29 ديسمبر 2017 على الساعة 15.30 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بـ 02 مارس معتمدية التضامن ولاية اريانة محلا معدا لتعاطي نشاط الرهان الرياضي دون رخصة وحجزت داخله الة ناسخة، وحدة مركزية لجهاز حاسوب واوراق خاصة باللعبة المذكورة.
الفرقة المذكورة تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.
العاصمة: إيقاف فتاة تروّج الـ"اكستازي"
30 ديسمبر 2017 السّاعة 13:20
تمكن يوم 28 ديسمبر2017 أعوان الشرطة العدلية بمنطقة المنزه من ضبط فتاة بحي المهرجان وبحوزتها كمية من الأقراص...المزيد >>
هرقلة: القبض على مفتش عنه محكوم بـ 10 سنوات سجنا
30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:41
تمكنت يوم 29 ديسمبر2017 فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بهرقلة...المزيد >>
التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:39
داهمت يوم 29 ديسمبر 2017 على الساعة 15.30 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بـ 02 مارس معتمدية التضامن...المزيد >>
برنامج البرلمان للثلاثية الاولى لسنة 2018: 33 مشروع قانون من بينها 9 قوانين فيها استعجال نظر
30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:34
تتضمن رزنامة العمل التشريعي للبرلمان خلال الثلاثية الاولى لسنة 2018 ، النظر في حوالي 33 مشروع قانون محال من...المزيد >>
-
13:20العاصمة: إيقاف فتاة تروّج الـ"اكستازي"
30 ديسمبر 2017
-
12:41هرقلة: القبض على مفتش عنه محكوم بـ 10 سنوات سجنا
30 ديسمبر 2017
-
12:39التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
30 ديسمبر 2017
-
-
12:29نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
30 ديسمبر 2017
-
12:23القيروان: وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير وعائلة أحد المصابين تناشد وزير الصحة
30 ديسمبر 2017
-
11:59البشير السحباني: جلسة جديدة حول مشاغل أهالي سجنان
30 ديسمبر 2017
-
11:44البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح
30 ديسمبر 2017
-
11:28النفيضة: حجز 250 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
10:59جندوبة: حجز 240 قطعة مرطبات وتحرير 17 مخالفة اقتصادية
30 ديسمبر 2017
-
10:51تاجروين: حجز وإتلاف كميات من الدجاج غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
10:28سيدي بوزيد: تفكيك خلية تكفيرية تعقد اجتماعات سرية بمسجد
30 ديسمبر 2017
-
10:15سوسة: القبض على شابين ليبييْن بشبهة الانتماء الى "داعش"
30 ديسمبر 2017
-
09:57قربة: حجز 211 كغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
09:33وفاة أحد ضحايا الدهس في أستراليا
30 ديسمبر 2017
-
09:24استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
30 ديسمبر 2017
-
09:09شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان"
30 ديسمبر 2017
-
08:57نابولي بطلا لمرحلة الذهاب في "الكالتشيو"
30 ديسمبر 2017
-
08:48برلماني مصري يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"
30 ديسمبر 2017
-
00:23ظلا صديقين لمدة 60 عاماً وبالصدفة اكتشفا أنهما شقيقان!
30 ديسمبر 2017
النوري الصلاجتماع الأردن...و ضياع البوصلة
اجتماع السداسي العربي (مصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب والإمارات) في العاصمة عمّان, مطلع العام القادم, يطرح أكثر من تساؤل في المغزى والمعنى سيّما وأنّ الإدارة الأمريكية...المزيد >>
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