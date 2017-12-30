نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات

تونس -الشروق أون لاين- سرحان الشيخاوي: اصدرت النقابة التونسية للفلاحين بيانا اكّدت فيه مساندتها للفلاحين المطالبين بحقهم في الامن ,كما ثمّنت النقابة ما اعتبرته "نجاحات باهرة حققتها القوات الامنية والعسكرية في مجابهة الارهاب", و اكّدت النقابة المجهودات الهامة للفلاح التونسي في "معاضدة القوات الأمنية والعسكرية وفي تثبيت المجتمع الريفي رغم التغيرات المناخية القاسية والخيارات السياسية المعطّلة."

كما نبّهت النقابة التونسية للفلاّحين لخطورة تفاقم ظاهرة السّرقات والتّهريب للمنتوجات الفلاحيّة وبالأخصّ قطاع تربية الماشية التي باتت تهدّد رزق الفلاّح وسلامته، واكدت على ضرورة أخذ التدابير العاجلة لتأمين الحدود والسيطرة على تهريب قطيع المواشي. اضافة الى مراجعة المنظومة الديوانية ودعمها لمقاومة التوريد العشوائي الذي أنهك الفلاّح والمستهلك معا,وتفعيل أمن فلاحي يسهر على حماية الثروات الفلاحية الوطنية وحرمة الفلاّح الجسديّة على غرار الإجراءات الأمنية المرصودة للقطاع السياحي .