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يوم السبت 30 ديسمبر 2017
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نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
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الوطنية
نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
30 ديسمبر 2017 | 12:29

تونس -الشروق أون لاين- سرحان الشيخاوي: اصدرت النقابة التونسية للفلاحين بيانا اكّدت فيه مساندتها للفلاحين المطالبين بحقهم في الامن ,كما ثمّنت النقابة ما اعتبرته "نجاحات باهرة حققتها القوات الامنية والعسكرية في مجابهة الارهاب", و اكّدت النقابة المجهودات الهامة للفلاح التونسي في "معاضدة القوات الأمنية والعسكرية وفي تثبيت المجتمع الريفي رغم التغيرات المناخية القاسية والخيارات السياسية المعطّلة."

كما نبّهت النقابة التونسية للفلاّحين لخطورة تفاقم ظاهرة السّرقات والتّهريب للمنتوجات الفلاحيّة وبالأخصّ قطاع تربية الماشية التي باتت تهدّد رزق الفلاّح وسلامته، واكدت على ضرورة أخذ التدابير العاجلة لتأمين الحدود والسيطرة على تهريب قطيع المواشي. اضافة الى مراجعة المنظومة الديوانية ودعمها لمقاومة التوريد العشوائي الذي أنهك الفلاّح والمستهلك معا,وتفعيل أمن فلاحي يسهر على حماية الثروات الفلاحية الوطنية وحرمة الفلاّح الجسديّة على غرار الإجراءات الأمنية المرصودة للقطاع السياحي .

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الوطنية
نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
30 ديسمبر 2017 | 12:29

تونس -الشروق أون لاين- سرحان الشيخاوي: اصدرت النقابة التونسية للفلاحين بيانا اكّدت فيه مساندتها للفلاحين المطالبين بحقهم في الامن ,كما ثمّنت النقابة ما اعتبرته "نجاحات باهرة حققتها القوات الامنية والعسكرية في مجابهة الارهاب", و اكّدت النقابة المجهودات الهامة للفلاح التونسي في "معاضدة القوات الأمنية والعسكرية وفي تثبيت المجتمع الريفي رغم التغيرات المناخية القاسية والخيارات السياسية المعطّلة."

كما نبّهت النقابة التونسية للفلاّحين لخطورة تفاقم ظاهرة السّرقات والتّهريب للمنتوجات الفلاحيّة وبالأخصّ قطاع تربية الماشية التي باتت تهدّد رزق الفلاّح وسلامته، واكدت على ضرورة أخذ التدابير العاجلة لتأمين الحدود والسيطرة على تهريب قطيع المواشي. اضافة الى مراجعة المنظومة الديوانية ودعمها لمقاومة التوريد العشوائي الذي أنهك الفلاّح والمستهلك معا,وتفعيل أمن فلاحي يسهر على حماية الثروات الفلاحية الوطنية وحرمة الفلاّح الجسديّة على غرار الإجراءات الأمنية المرصودة للقطاع السياحي .

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30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:34
تتضمن رزنامة العمل التشريعي للبرلمان خلال الثلاثية الاولى لسنة 2018 ، النظر في حوالي 33 مشروع قانون محال من...
المزيد >>
نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:29
تونس -الشروق أون لاين- سرحان الشيخاوي: اصدرت...
المزيد >>
تونس تُدين "الإعتداء الإرهابي" الذي استهدف كنيسة "مارمينا" بمدينة حلوان المصرية
29 ديسمبر 2017 السّاعة 23:30
أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للاعتداء...
المزيد >>
الزيادة في سعر بيع الصحف اليومية والأسبوعية للعموم
29 ديسمبر 2017 السّاعة 21:33
أعلنت الجامعة التونسية لمديري الصحف أنها صادقت...
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اجتماع السداسي العربي (مصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب والإمارات) في العاصمة عمّان, مطلع العام القادم, يطرح أكثر من تساؤل في المغزى والمعنى سيّما وأنّ الإدارة الأمريكية...
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