القيروان: وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير وعائلة أحد المصابين تناشد وزير الصحة

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أكدت مصالح الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وفاة شخص وإصابة 8 اخرين بفيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير.

من جهتها عبرت عائلة فيصل الغرسلاوي المصاب بفيروس انفلونزا الخنازير والمقيم منذ سبعة عشر يوما في احدى المصحات الخاصة بالقيروان عن انشغالها بمصير ابنها المصاب حيث اكد شقيقه عن استغناء المصحة عنه بتعلة عدم القدرة على تقديم الاضافة مناشدا وزير الصحة بالتدخل قصد نقله إلى مستشفى شارل نيكول .