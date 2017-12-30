البشير السحباني: جلسة جديدة حول مشاغل أهالي سجنان

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: قال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت البشير السحباني في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن جلسة ثانية بحضور الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ستلتئم يوم 3 جانفي 2018 بمقر رئاسة الحكومة للنظر في مشاغل أهالي سجنان.