البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن البنك الوطني الفلاحي أمس اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص لتعبئة 50 مليون دينار وهي العملية التي كانت تهدف الى دعم السيولة المالية للبنك وتطوير قدراته المالية.

وفي نفس الاطار سيمكن الاكتتاب من تموقع البنك الوطني الفلاحي في الأسواق المالية خدمة لحرفائه ودعم ثقة المكتتبين والمتعاملين معه.