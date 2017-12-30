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يوم السبت 30 ديسمبر 2017
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البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح
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الأولى
البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح
30 ديسمبر 2017 | 11:44

أعلن البنك الوطني الفلاحي أمس اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص لتعبئة 50 مليون دينار وهي العملية التي كانت تهدف الى دعم السيولة المالية للبنك وتطوير قدراته المالية.

وفي نفس الاطار سيمكن الاكتتاب من تموقع البنك الوطني الفلاحي في الأسواق المالية خدمة لحرفائه ودعم ثقة المكتتبين والمتعاملين معه.

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البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح
30 ديسمبر 2017 | 11:44

أعلن البنك الوطني الفلاحي أمس اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص لتعبئة 50 مليون دينار وهي العملية التي كانت تهدف الى دعم السيولة المالية للبنك وتطوير قدراته المالية.

وفي نفس الاطار سيمكن الاكتتاب من تموقع البنك الوطني الفلاحي في الأسواق المالية خدمة لحرفائه ودعم ثقة المكتتبين والمتعاملين معه.

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30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:41
تمكنت يوم 29 ديسمبر2017 فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بهرقلة...
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التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
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داهمت يوم 29 ديسمبر 2017 على الساعة 15.30 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بـ 02 مارس معتمدية التضامن...
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برنامج البرلمان للثلاثية الاولى لسنة 2018: 33 مشروع قانون من بينها 9 قوانين فيها استعجال نظر
30 ديسمبر 2017 السّاعة 12:34
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اجتماع السداسي العربي (مصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب والإمارات) في العاصمة عمّان, مطلع العام القادم, يطرح أكثر من تساؤل في المغزى والمعنى سيّما وأنّ الإدارة الأمريكية...
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