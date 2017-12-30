النفيضة: حجز 250 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت صباح اليوم الشرطة البلدية بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي بالنفيضة إثر مداهمة مخزن معد لتخزين وصنع المرطبات من حجز عدد 250 قطعة مرطبات مخالفة الحجم غير صالحة للاستهلاك.

كما تم كذلك حجز كمية أخرى بصدد الإنجاز هذا وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بحجز الكمية واتلافها بعد التثبت من عدم سلامتها من طرف أعوان المراقبة الصحية.

وللإشارة فإن المخزن لا تتوفر فيه ابسط الظروف الصحية الملائمة لصنع المرطبات.