النفيضة: حجز 250 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت صباح اليوم الشرطة البلدية بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي بالنفيضة إثر مداهمة مخزن معد لتخزين وصنع المرطبات من حجز عدد 250 قطعة مرطبات مخالفة الحجم غير صالحة للاستهلاك.
كما تم كذلك حجز كمية أخرى بصدد الإنجاز هذا وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بحجز الكمية واتلافها بعد التثبت من عدم سلامتها من طرف أعوان المراقبة الصحية.
وللإشارة فإن المخزن لا تتوفر فيه ابسط الظروف الصحية الملائمة لصنع المرطبات.
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت صباح اليوم الشرطة البلدية بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي بالنفيضة إثر مداهمة مخزن معد لتخزين وصنع المرطبات من حجز عدد 250 قطعة مرطبات مخالفة الحجم غير صالحة للاستهلاك.
كما تم كذلك حجز كمية أخرى بصدد الإنجاز هذا وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بحجز الكمية واتلافها بعد التثبت من عدم سلامتها من طرف أعوان المراقبة الصحية.
وللإشارة فإن المخزن لا تتوفر فيه ابسط الظروف الصحية الملائمة لصنع المرطبات.
-
13:20العاصمة: إيقاف فتاة تروّج الـ"اكستازي"
30 ديسمبر 2017
-
12:41هرقلة: القبض على مفتش عنه محكوم بـ 10 سنوات سجنا
30 ديسمبر 2017
-
12:39التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
30 ديسمبر 2017
-
-
12:29نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
30 ديسمبر 2017
-
12:23القيروان: وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير وعائلة أحد المصابين تناشد وزير الصحة
30 ديسمبر 2017
-
11:59البشير السحباني: جلسة جديدة حول مشاغل أهالي سجنان
30 ديسمبر 2017
-
11:44البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح
30 ديسمبر 2017
-
11:28النفيضة: حجز 250 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
10:59جندوبة: حجز 240 قطعة مرطبات وتحرير 17 مخالفة اقتصادية
30 ديسمبر 2017
-
10:51تاجروين: حجز وإتلاف كميات من الدجاج غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
10:28سيدي بوزيد: تفكيك خلية تكفيرية تعقد اجتماعات سرية بمسجد
30 ديسمبر 2017
-
10:15سوسة: القبض على شابين ليبييْن بشبهة الانتماء الى "داعش"
30 ديسمبر 2017
-
09:57قربة: حجز 211 كغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
09:33وفاة أحد ضحايا الدهس في أستراليا
30 ديسمبر 2017
-
09:24استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
30 ديسمبر 2017
-
09:09شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان"
30 ديسمبر 2017
-
08:57نابولي بطلا لمرحلة الذهاب في "الكالتشيو"
30 ديسمبر 2017
-
08:48برلماني مصري يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"
30 ديسمبر 2017
-
00:23ظلا صديقين لمدة 60 عاماً وبالصدفة اكتشفا أنهما شقيقان!
30 ديسمبر 2017