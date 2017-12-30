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يوم السبت 30 ديسمبر 2017
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جندوبة: حجز 240 قطعة مرطبات وتحرير 17 مخالفة اقتصادية
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الأولى
جندوبة: حجز 240 قطعة مرطبات وتحرير 17 مخالفة اقتصادية
30 ديسمبر 2017 | 10:59

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم: تمكنت اليوم فرق المراقبة الاقتصادية بجندوبة بالاشتراك مع الشرطة البلدية واعوان الصحة وخلال حملة مراقبة اقتصادية للمحلات التجارية ومحلات بيع المرطبات بمدينتي جندوبة وطبرقة من حجز 240 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك كان اصحابها ينوون بيعها بمناسبة رأس السنة الميلادية.

كما تم خلال الحملة حجز 40 كغ من المواد الاولية التي تستعمل لصنع المرطبات وتم كذلك تحرير 17 مخالفة اقتصادية تتعلق بغياب الظروف الصحية وظروف التخزين .

هذا ونشير الى ان مختلف مدن الجهة تشهد منذ اسبوع تقريبا حملات مراقبة اقتصادية مكنت من حجز اكثر من 300 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك و تحرير 25 مختلفة اقتصادية في الغرض.

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جندوبة: حجز 240 قطعة مرطبات وتحرير 17 مخالفة اقتصادية
30 ديسمبر 2017 | 10:59

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم: تمكنت اليوم فرق المراقبة الاقتصادية بجندوبة بالاشتراك مع الشرطة البلدية واعوان الصحة وخلال حملة مراقبة اقتصادية للمحلات التجارية ومحلات بيع المرطبات بمدينتي جندوبة وطبرقة من حجز 240 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك كان اصحابها ينوون بيعها بمناسبة رأس السنة الميلادية.

كما تم خلال الحملة حجز 40 كغ من المواد الاولية التي تستعمل لصنع المرطبات وتم كذلك تحرير 17 مخالفة اقتصادية تتعلق بغياب الظروف الصحية وظروف التخزين .

هذا ونشير الى ان مختلف مدن الجهة تشهد منذ اسبوع تقريبا حملات مراقبة اقتصادية مكنت من حجز اكثر من 300 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك و تحرير 25 مختلفة اقتصادية في الغرض.

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