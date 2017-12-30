تاجروين: حجز وإتلاف كميات من الدجاج غير صالحة للاستهلاك

الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة تمكن أعوان مركز الشرطة البلدية بمنطقة الأمن الوطني بتاجروين من حجز كميات كبيرة من الدجاج الحي لا تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة.

وبعد إحالة الدجاج المحجوز على الدائرة البيطرية تبين أن الدجاج غير صحي وقد يمثل خطرا على صحة المستهلك وهذا ما جعل أعوان الشرطة البلدية بالتنسيق مع أعوان الصحة العمومية وبعد استشارة النيابة العمومية يقومون بإتلاف ما تم حجزه.وفي نفس السياق تم حجز كميات من المرطبات تباع في بعض المحلات التجارية ولا تستجيب للشروط الصحية.