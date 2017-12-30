سيدي بوزيد: تفكيك خلية تكفيرية تعقد اجتماعات سرية بمسجد

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: تمكن اول أمس اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك خلية تكفيرية تتكوّن من أربعة عناصر يعقدون إجتماعات سرية بأحد المساجد بمعتمدية جملة إثر صلاة العشاء و الى حدود صلاة الفجر .

وحسب ما افاد به مصدر أمني فإن الموقوفين يستمعون خلال الفترة المذكورة إلى أناشيد ذات منحى تكفيري تحرض على الإرهاب.

واضاف ذات المصدر انه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بكافة عناصر الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.