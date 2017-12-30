سوسة: القبض على شابين ليبييْن بشبهة الانتماء الى "داعش"

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجحت فرقة الأمن بسوسة الجنوبية ليلة البارحة بالتنسيق مع وحدة مختصة في مقاومة الإرهاب في الإطاحة بشابيْن أصيلي ليبيا من مواليد 1997 و1994 ينشطان ضمن كتائب مسلحة في ليبيا ويشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي حيث تم العثور لديهما على مقاطع فيديو تمجد التنظيم المذكور كما تم العثور على صور وهم محملين بأنواع من الأسلحة المختلفة التي تحمل ذخيرة حية.

وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهما رهن الإيقاف حتى يتم عرضهما في الأيام القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهما.