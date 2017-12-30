قربة: حجز 211 كغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك‎

نابل- الشروق أون لاين- سناء بنساسي: تمكن أعوان مركز الشرطة البلدية بقربة التابعين للفرقة الجهوية بنابل بالتعاون مع ممثلين عن الصحة صباح اليوم من حجز 211 كغ من المرطبات بمستودع بقربة كانت معدة للبيع وتم غلق المستودع بالمحجوز في انتظار اتلافه وفق ما أكده مصدر من الشرطة البلدية لـ"الشروق اون لاين"