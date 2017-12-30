استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة عن استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج أمس الجمعة.
وأصيب 50 شخصا، أمس الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال تظاهرات في قطاع غزة، للجمعة الخامسة على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لدولة إسرائيل.
وتم تسجيل 11 إصابة شرق جباليا، و19 إصابة شرق غزة، و6 إصابات شرق البريج، و14 إصابة شرق خان يونس. كما تم تسجيل 120 حالة اختناق.
من جهتها، قالت متحدثة باسم جيش الكيان الصهيوني، إن الجنود أطلقوا النار على "المحرضين الرئيسيين"، الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وكانوا يحاولون الإضرار بالحاجز الحدودي الأمني.
وأضافت أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بعضهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة ويشعلون النار في إطارات السيارات، واجهوا الجنود الإسرائيليين الذين ردوا أساسا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة عن استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج أمس الجمعة.
وأصيب 50 شخصا، أمس الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال تظاهرات في قطاع غزة، للجمعة الخامسة على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لدولة إسرائيل.
وتم تسجيل 11 إصابة شرق جباليا، و19 إصابة شرق غزة، و6 إصابات شرق البريج، و14 إصابة شرق خان يونس. كما تم تسجيل 120 حالة اختناق.
من جهتها، قالت متحدثة باسم جيش الكيان الصهيوني، إن الجنود أطلقوا النار على "المحرضين الرئيسيين"، الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وكانوا يحاولون الإضرار بالحاجز الحدودي الأمني.
وأضافت أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بعضهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة ويشعلون النار في إطارات السيارات، واجهوا الجنود الإسرائيليين الذين ردوا أساسا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
-
13:53هيئة الإنتخابات توجه مراسلة للبرلمان بخصوص تجديد ثلث تركيبة مجلسها
30 ديسمبر 2017
-
13:20العاصمة: إيقاف فتاة تروّج الـ"اكستازي"
30 ديسمبر 2017
-
12:41هرقلة: القبض على مفتش عنه محكوم بـ 10 سنوات سجنا
30 ديسمبر 2017
-
12:39التضامن- أريانة: مداهمة محل لتعاطى الرهان الرياضي غير القانوني
30 ديسمبر 2017
-
-
12:29نقابة الفلاحين تدعو الى تأمين الحدود واجراءات امنية تحمي الفلاح من السرقات
30 ديسمبر 2017
-
12:23القيروان: وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير وعائلة أحد المصابين تناشد وزير الصحة
30 ديسمبر 2017
-
11:59البشير السحباني: جلسة جديدة حول مشاغل أهالي سجنان
30 ديسمبر 2017
-
11:44البنك الوطني الفلاحي: اختتام عملية المساهمة في الاكتتاب الخاص بنجاح
30 ديسمبر 2017
-
11:28النفيضة: حجز 250 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
10:59جندوبة: حجز 240 قطعة مرطبات وتحرير 17 مخالفة اقتصادية
30 ديسمبر 2017
-
10:51تاجروين: حجز وإتلاف كميات من الدجاج غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
10:28سيدي بوزيد: تفكيك خلية تكفيرية تعقد اجتماعات سرية بمسجد
30 ديسمبر 2017
-
10:15سوسة: القبض على شابين ليبييْن بشبهة الانتماء الى "داعش"
30 ديسمبر 2017
-
09:57قربة: حجز 211 كغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك
30 ديسمبر 2017
-
09:33وفاة أحد ضحايا الدهس في أستراليا
30 ديسمبر 2017
-
09:24استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
30 ديسمبر 2017
-
09:09شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان"
30 ديسمبر 2017
-
08:57نابولي بطلا لمرحلة الذهاب في "الكالتشيو"
30 ديسمبر 2017
-
08:48برلماني مصري يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"
30 ديسمبر 2017