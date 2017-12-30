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يوم السبت 30 ديسمبر 2017
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
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الأولى
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
30 ديسمبر 2017 | 09:24

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة عن استشهاد  فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج أمس الجمعة.

وأصيب 50 شخصا، أمس الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال تظاهرات في قطاع غزة، للجمعة الخامسة على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لدولة إسرائيل.

وتم تسجيل 11 إصابة شرق جباليا، و19 إصابة شرق غزة، و6 إصابات شرق البريج، و14 إصابة شرق خان يونس. كما تم تسجيل 120 حالة اختناق.

من جهتها، قالت متحدثة باسم جيش الكيان الصهيوني، إن الجنود أطلقوا النار على "المحرضين الرئيسيين"، الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وكانوا يحاولون الإضرار بالحاجز الحدودي الأمني.

وأضافت أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بعضهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة ويشعلون النار في إطارات السيارات، واجهوا الجنود الإسرائيليين الذين ردوا أساسا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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الأولى
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
30 ديسمبر 2017 | 09:24

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة عن استشهاد  فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج أمس الجمعة.

وأصيب 50 شخصا، أمس الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال تظاهرات في قطاع غزة، للجمعة الخامسة على التوالي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لدولة إسرائيل.

وتم تسجيل 11 إصابة شرق جباليا، و19 إصابة شرق غزة، و6 إصابات شرق البريج، و14 إصابة شرق خان يونس. كما تم تسجيل 120 حالة اختناق.

من جهتها، قالت متحدثة باسم جيش الكيان الصهيوني، إن الجنود أطلقوا النار على "المحرضين الرئيسيين"، الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وكانوا يحاولون الإضرار بالحاجز الحدودي الأمني.

وأضافت أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بعضهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة والقنابل الحارقة ويشعلون النار في إطارات السيارات، واجهوا الجنود الإسرائيليين الذين ردوا أساسا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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