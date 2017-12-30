شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو، يوضح عملية إطلاق النار على كنيسة "مارمينا " في القاهرة.

ويظهر المقطع أهالي المنطقة وهم يقبضون على أحد على منفذي الهجوم الذي كان يتجول حاملا سلاحا وحقيبة جلدية.

وقال الشيخ صلاح الموجي الشهير بـ “ابو جبة” أحد أفراد عائلة ابو جبة بحلوان، ذلك الرجل الذي ضرب مثالا في الشهامة مقدما تضحية كادت ان تودي بحياته في حادث استهداف كنيسة مارمينا حلوان.

وعم صلاح” بدأ كلماته بـ “انا عملت الواجب اللي يمليه عليا ضميري”، مضيفا: “حماية الوطن واجب نحمله جميعا على اكتافنا، دون اقصاء احد حيث لابد ان نتكاتف جميعا للحرب ضد العدو الغاشم الذي يستهدف اراضي مصر في كل البقاع”.