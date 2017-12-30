برلماني مصري يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"

قال مصطفى بكري الإعلامي والنائب البرلماني المصري، إن سكان مدينة حلوان جنوب القاهرة، لا يفرقون بين مسلم ومسيحي.

وأشار بكري إلى أنه لا توجد تفرقة بين العائلات المصرية هناك ولكنها تعرضت لحادث إرهابي جبان استهدف كنيسة مارمينا ومحلا تجاريا لمواطن قبطي.

وأضاف "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن منفذ العمل الإرهابي بحادث كنيسة مارمينا هو نفسه من قام بالحادث الإرهابي ضد المواطن المسيحي بمنطقة أطلس في حلوان، مؤكدا أن منفذ تلك الجرائم إرهابي واحد فقط، وطارده أحد أمناء الشرطة وأطلق عليه الرصاص، ولكنه لم يمت وتم نقله لأحد المستشفيات ويخضع الآن للتحقيق.

وأكد "بكري"، أن فريقا من المباحث والأمن العام انتقل إلى قسم حلوان ويستمع إلى شهود العيان على الحادث الإرهابي، لافتا إلى أن التحريات الأمنية السريعة تبين أن صورة الإرهابي تتطابق مع مواصفات مطلق الرصاص على أحد المقاهي منذ عدة أيام في العياط.