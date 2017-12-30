ظلا صديقين لمدة 60 عاماً وبالصدفة اكتشفا أنهما شقيقان!

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اكتشف رجلان أميركيان بعد صداقة دامت بينهما 60 عاماً وبمحض الصدفة أنهما في الواقع أخوان.
وكان والتر ماكفرلين وآلان روبنسون وكلاهما في السبعينات من العمر يستخدمان نفس الموقع على الإنترنت لمطابقة الحمض النووي الريبوزي (دي.إن.أيه) للبحث عن جذور عائلتيهما.
وكان روبنسون ابناً لعائلة بالتبني في حين لم يعرف ماكفرلين قط من هو أبوه.
وكشفت نتيجة الحمض النووي الريبوزي الخاصة بهما أنهما يتشاركان في عدة كروموزومات متطابقة فيما يوضح أن الرجلين اللذين تربطهما صداقة عمر هما في الحقيقة أخوان من الأم.
وكان ماكفرلين وروبنسون التقيا للمرة الأولى في المرحلة السادسة الدراسية وصارا زميلين في نفس المدرسة الإعدادية في هونولولو حيث كانا يلعبان معاً في نفس فريق كرة القدم.
وقالت وسائل إعلام محلية إنهما احتفلا بهذه الصلة الجديدة مع الأسرة والأصدقاء خلال حفل خاص في عيد الميلاد.
ويخطط الأخوان للسفر معاً والاستمتاع بسنوات ما بعد التقاعد ويقولان إنهما يريدان تعويض "الزمن الضائع" الذي لم يعرفا فيه أنهما أخوان.
اكتشف رجلان أميركيان بعد صداقة دامت بينهما 60 عاماً وبمحض الصدفة أنهما في الواقع أخوان.
وكان والتر ماكفرلين وآلان روبنسون وكلاهما في السبعينات من العمر يستخدمان نفس الموقع على الإنترنت لمطابقة الحمض النووي الريبوزي (دي.إن.أيه) للبحث عن جذور عائلتيهما.
وكان روبنسون ابناً لعائلة بالتبني في حين لم يعرف ماكفرلين قط من هو أبوه.
وكشفت نتيجة الحمض النووي الريبوزي الخاصة بهما أنهما يتشاركان في عدة كروموزومات متطابقة فيما يوضح أن الرجلين اللذين تربطهما صداقة عمر هما في الحقيقة أخوان من الأم.
وكان ماكفرلين وروبنسون التقيا للمرة الأولى في المرحلة السادسة الدراسية وصارا زميلين في نفس المدرسة الإعدادية في هونولولو حيث كانا يلعبان معاً في نفس فريق كرة القدم.
وقالت وسائل إعلام محلية إنهما احتفلا بهذه الصلة الجديدة مع الأسرة والأصدقاء خلال حفل خاص في عيد الميلاد.
ويخطط الأخوان للسفر معاً والاستمتاع بسنوات ما بعد التقاعد ويقولان إنهما يريدان تعويض "الزمن الضائع" الذي لم يعرفا فيه أنهما أخوان.
-
00:23ظلا صديقين لمدة 60 عاماً وبالصدفة اكتشفا أنهما شقيقان!
30 ديسمبر 2017
-
00:18تطاوين: تسليم عقود 1500 منتدب في شركة البيئة والغراسات والبستنة
30 ديسمبر 2017
-
23:44أكبر صاروخ فضائي سيطلق في جانفي 2018
29 ديسمبر 2017
-
23:30تونس تُدين "الإعتداء الإرهابي" الذي استهدف كنيسة "مارمينا" بمدينة حلوان المصرية
29 ديسمبر 2017
-
23:19مساكن: السيطرة على حريق بمصنع لتحويل الورق المقوى
29 ديسمبر 2017
-
23:09تطبيق يُساعدك على اختيار ما ترتديه من خزانة ملابسك
29 ديسمبر 2017
-
22:57"داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان المصرية
29 ديسمبر 2017
-
22:49مارث: العثور على جثّة سيدة متزوجة حديثا ملقاة في بئر
29 ديسمبر 2017
-
22:36نابل: إيقاف 18شخصا مفتش عنهم وحجز 16 دراجة نارية
29 ديسمبر 2017
-
22:08لماذا يكتب الأطباء بخط غير مفهوم؟
29 ديسمبر 2017
-
21:47تتجمد حتى الموت بعد أن حبسها أبواها 15 عاما!
29 ديسمبر 2017
-
21:42بالفيديو.. أجور خيالية للفنانين في حفلات نهاية العام
29 ديسمبر 2017
-
21:36ظاهرة فلكية غريبة في أول يوم من 2018
29 ديسمبر 2017
-
21:33الزيادة في سعر بيع الصحف اليومية والأسبوعية للعموم
29 ديسمبر 2017
-
21:28نابل: تعزيزات امنية مكثفة لتامين احتفالات رأس السنة
29 ديسمبر 2017
-
-
21:17زوجة روني تكسر غرور إبراهيموفيتش
29 ديسمبر 2017
-
21:06ايقاف بث اذاعة "شمس" للمثليين بقرار من وزير الداخلية: الشيباني يوضح
29 ديسمبر 2017
-
20:55العثور على 20 بيضة ديناصور في الصين
29 ديسمبر 2017
-
20:41اسامة العمدوني يشتكي النادي الصفاقسي الى لجنة النزاعات
29 ديسمبر 2017