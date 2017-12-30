تطاوين: تسليم عقود 1500 منتدب في شركة البيئة والغراسات والبستنة

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شرعت، شركة البيئة والغراسات والبستنة، بولاية تطاوين، في تسليم عقود العمل لـ 1500 عامل معطل (1200 عون تنفيذ و300 إطار) كانت انتدبتهم بصفة نهائية، تنفيذا لاتفاق "الكامور"، في جوان 2017.
وقد دعت الشركة المنتدبين، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إجراء الفحوصات الطبية، على أن يباشروا عملهم بداية من 2 جانفي 2018، حسب ما أكده المدير العام للشركة، مصباح زكرياء.
كما أكد المصدر ''استحالة إمكانية تشغيل كل المنتدبين، في الوقت الحاضر، لعدم توفر المشاريع بالقدر الكافي''.
و أبرمت شركة البيئة والغراسات والبستنة مؤخرا، اتفاقا مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، توفر الشركة بمقتضاه اليد العامة لفائدة الشركات والمؤسسات المنخرطة بالإتحاد، بامتيازات هامة تتمثل في تحمل شركة البيئة والغراسات والبستنة جزءا من أجورهم، في انتظار توفير مجالات عمل أخرى.
شرعت، شركة البيئة والغراسات والبستنة، بولاية تطاوين، في تسليم عقود العمل لـ 1500 عامل معطل (1200 عون تنفيذ و300 إطار) كانت انتدبتهم بصفة نهائية، تنفيذا لاتفاق "الكامور"، في جوان 2017.
وقد دعت الشركة المنتدبين، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إجراء الفحوصات الطبية، على أن يباشروا عملهم بداية من 2 جانفي 2018، حسب ما أكده المدير العام للشركة، مصباح زكرياء.
كما أكد المصدر ''استحالة إمكانية تشغيل كل المنتدبين، في الوقت الحاضر، لعدم توفر المشاريع بالقدر الكافي''.
و أبرمت شركة البيئة والغراسات والبستنة مؤخرا، اتفاقا مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، توفر الشركة بمقتضاه اليد العامة لفائدة الشركات والمؤسسات المنخرطة بالإتحاد، بامتيازات هامة تتمثل في تحمل شركة البيئة والغراسات والبستنة جزءا من أجورهم، في انتظار توفير مجالات عمل أخرى.
-
00:23ظلا صديقين لمدة 60 عاماً وبالصدفة اكتشفا أنهما شقيقان!
30 ديسمبر 2017
-
00:18تطاوين: تسليم عقود 1500 منتدب في شركة البيئة والغراسات والبستنة
30 ديسمبر 2017
-
23:44أكبر صاروخ فضائي سيطلق في جانفي 2018
29 ديسمبر 2017
-
23:30تونس تُدين "الإعتداء الإرهابي" الذي استهدف كنيسة "مارمينا" بمدينة حلوان المصرية
29 ديسمبر 2017
-
23:19مساكن: السيطرة على حريق بمصنع لتحويل الورق المقوى
29 ديسمبر 2017
-
23:09تطبيق يُساعدك على اختيار ما ترتديه من خزانة ملابسك
29 ديسمبر 2017
-
22:57"داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان المصرية
29 ديسمبر 2017
-
22:49مارث: العثور على جثّة سيدة متزوجة حديثا ملقاة في بئر
29 ديسمبر 2017
-
22:36نابل: إيقاف 18شخصا مفتش عنهم وحجز 16 دراجة نارية
29 ديسمبر 2017
-
22:08لماذا يكتب الأطباء بخط غير مفهوم؟
29 ديسمبر 2017
-
21:47تتجمد حتى الموت بعد أن حبسها أبواها 15 عاما!
29 ديسمبر 2017
-
21:42بالفيديو.. أجور خيالية للفنانين في حفلات نهاية العام
29 ديسمبر 2017
-
21:36ظاهرة فلكية غريبة في أول يوم من 2018
29 ديسمبر 2017
-
21:33الزيادة في سعر بيع الصحف اليومية والأسبوعية للعموم
29 ديسمبر 2017
-
21:28نابل: تعزيزات امنية مكثفة لتامين احتفالات رأس السنة
29 ديسمبر 2017
-
-
21:17زوجة روني تكسر غرور إبراهيموفيتش
29 ديسمبر 2017
-
21:06ايقاف بث اذاعة "شمس" للمثليين بقرار من وزير الداخلية: الشيباني يوضح
29 ديسمبر 2017
-
20:55العثور على 20 بيضة ديناصور في الصين
29 ديسمبر 2017
-
20:41اسامة العمدوني يشتكي النادي الصفاقسي الى لجنة النزاعات
29 ديسمبر 2017