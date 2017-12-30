تطاوين: تسليم عقود 1500 منتدب في شركة البيئة والغراسات والبستنة

شرعت، شركة البيئة والغراسات والبستنة، بولاية تطاوين، في تسليم عقود العمل لـ 1500 عامل معطل (1200 عون تنفيذ و300 إطار) كانت انتدبتهم بصفة نهائية، تنفيذا لاتفاق "الكامور"، في جوان 2017.

وقد دعت الشركة المنتدبين، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إجراء الفحوصات الطبية، على أن يباشروا عملهم بداية من 2 جانفي 2018، حسب ما أكده المدير العام للشركة، مصباح زكرياء.

كما أكد المصدر ''استحالة إمكانية تشغيل كل المنتدبين، في الوقت الحاضر، لعدم توفر المشاريع بالقدر الكافي''.

و أبرمت شركة البيئة والغراسات والبستنة مؤخرا، اتفاقا مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، توفر الشركة بمقتضاه اليد العامة لفائدة الشركات والمؤسسات المنخرطة بالإتحاد، بامتيازات هامة تتمثل في تحمل شركة البيئة والغراسات والبستنة جزءا من أجورهم، في انتظار توفير مجالات عمل أخرى.

وات