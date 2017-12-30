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يوم السبت 30 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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اجتماع الأردن...و ضياع البوصلة
اجتماع السداسي العربي (مصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب والإمارات) في العاصمة عمّان, مطلع العام القادم, يطرح أكثر من تساؤل في المغزى والمعنى سيّما وأنّ الإدارة الأمريكية...
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الأولى
كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 ديسمبر 2017

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جريدة الشروق ليوم السبت 30 ديسمبر 2017
30 ديسمبر 2017 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 30 ديسمبر 2017
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كاريكاتور اليوم
30 ديسمبر 2017 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
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الأولى
كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 30 ديسمبر 2017

كاريكاتور اليوم 

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ظلا صديقين لمدة 60 عاماً وبالصدفة اكتشفا أنهما شقيقان!
30 ديسمبر 2017 السّاعة 00:23
اكتشف رجلان أميركيان بعد صداقة دامت بينهما 60 عاماً وبمحض الصدفة أنهما في الواقع أخوان.
المزيد >>
تطاوين: تسليم عقود 1500 منتدب في شركة البيئة والغراسات والبستنة
30 ديسمبر 2017 السّاعة 00:18
شرعت، شركة البيئة والغراسات والبستنة، بولاية تطاوين، في تسليم عقود العمل لـ 1500 عامل معطل (1200 عون تنفيذ و300...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم السبت 30 ديسمبر 2017
30 ديسمبر 2017 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 30 ديسمبر 2017
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كاريكاتور اليوم
30 ديسمبر 2017 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
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النوري الصل
اجتماع الأردن...و ضياع البوصلة
اجتماع السداسي العربي (مصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب والإمارات) في العاصمة عمّان, مطلع العام القادم, يطرح أكثر من تساؤل في المغزى والمعنى سيّما وأنّ الإدارة الأمريكية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 14 من بطولة المحترفة... وكالة ناسا: نهاية العالم سوف تبدأ قريبا اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا تفاصيل واسباب توقف مباراة ترجي جرجيس واتحاد بن قردان ايقاف بث اذاعة "شمس" للمثليين بقرار من وزير الداخلية:... على متنها 300 راكب.. نجاة طائرة لـ«الخطوط السعودية» من حادث... وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل...
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