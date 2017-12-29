جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد

مدنين- الشروق اون لاين- شعلاء المجعي: اقتحم صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و احباء الترجي الرياضي الجرجيسي مقر معتمدية جرجيس رافعين شعار "ديقاج" في وجه المعتمد رياض البوزيدي الذي غادر تحت حماية أمنية هذا وانطلقت منذ حين مسيرة احتجاجية سلمية منددة بما حدث أمس من تجاوزات في لقاء الاجوار بين ترجي جرجيس واتحاد بن قردان كما نددوا بالأداء الضعيف للمعتمد منذ تعيينه على رأس المعتمدية.