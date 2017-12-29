الشيباني: تكثيف الاحتياطات الامنية وتواجد الوحدات المرورية بمناسبة راس السنة ونهاية العطلة المدرسية

قال المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خليفة الشيباني انه تم تكثيف الاحتياطات الامنية والمرورية بمناسبة نهاية العطلة المدرسية والجامعية

وبمناسبة راس السنة عبر وضع كافة الامكانيات البشرية والمادية للتوقي من اي خطر مهما كان نوعه مؤكدا على ان هذه الاحتياطات متوفرة على مدار السنة ويتم تكثيفها تصاعديا بمناسبة العطلة وراس السنة .

وبين خليفة الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة انه تم اتخاذ اجراءات لتامين حركة المرور وتنقلات المواطنين بهذه المناسبة عبر تكثيف تواجد الوحدات المرورية على كامل شبكة الطرقات بكامل تراب الجمهورية مشيرا الى ان حوادث الطرقات التي جدت ليلة راس السنة في العام الفارط ادت الى سقوط 11 قتيلا واكثر من 30 جريحا كما ان حوادث الطرقات خلال هذه السنة بلغت منذ شهر جانفي والى حدود شهر نوفمبر2017 ، 6358 حادثا اسفر عن وفاة 1253 شخصا وجرح 9589 اخرين .

وبين ان اجهزة اختبار نسبة الكحول في دم السائق متوفرة لدى الوحدات المرورية وسيتم استعمالها واحالة كل مخالف على النيابة العمومية داعيا مستعملي الطريق الى احترام قانون الطرقات .

وفي مسالة تامين المنشآت السياحية اوضح الشيباني ان الوحدات الامنية معززة بوحدات عسكرية في بعض المناطق تقوم بتامين هذه المنشآت الى جانب التامين الذاتي الذي توفره واضافة الى مجهودات المنظومة المرورية العادية ،مشيرا في هذا الاطار الى قيام وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية يوم امس الخميس بتامين انطلاق فعاليات الدورة 50 لمهرجان الصحراء الدولي بدوز ولاية قبلي بحضور أكثر من 45 ألف مواكب لفعاليتها من تونسيين وأجانب.

وبين انه تم في اطار هذه الاستعدادات عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية منذ بداية ديسمبر الجاري بين وزارات الداخلية والدفاع الوطني والسياحة فضلا عن الاجتماعات على المستوى الجهوي بين السلط المحلية والامنية بالجهة والجيش الممركز في عدد من المناطق لوضع خطط مشتركة لتامين العطلة ومناسبة راس السنة .

واكد من جهة اخرى على تواصل اليقظة التامة التي تتحلى بها الوحدات الامنية الممركزة على الحدود البحرية والبرية لمنع كل محاولة لاجتياز الحدود خلسة . "