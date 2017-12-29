الشيباني: تكثيف الاحتياطات الامنية وتواجد الوحدات المرورية بمناسبة راس السنة ونهاية العطلة المدرسية

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قال المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خليفة الشيباني انه تم تكثيف الاحتياطات الامنية والمرورية بمناسبة نهاية العطلة المدرسية والجامعية
وبمناسبة راس السنة عبر وضع كافة الامكانيات البشرية والمادية للتوقي من اي خطر مهما كان نوعه مؤكدا على ان هذه الاحتياطات متوفرة على مدار السنة ويتم تكثيفها تصاعديا بمناسبة العطلة وراس السنة .
وبين خليفة الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة انه تم اتخاذ اجراءات لتامين حركة المرور وتنقلات المواطنين بهذه المناسبة عبر تكثيف تواجد الوحدات المرورية على كامل شبكة الطرقات بكامل تراب الجمهورية مشيرا الى ان حوادث الطرقات التي جدت ليلة راس السنة في العام الفارط ادت الى سقوط 11 قتيلا واكثر من 30 جريحا كما ان حوادث الطرقات خلال هذه السنة بلغت منذ شهر جانفي والى حدود شهر نوفمبر2017 ، 6358 حادثا اسفر عن وفاة 1253 شخصا وجرح 9589 اخرين .
وبين ان اجهزة اختبار نسبة الكحول في دم السائق متوفرة لدى الوحدات المرورية وسيتم استعمالها واحالة كل مخالف على النيابة العمومية داعيا مستعملي الطريق الى احترام قانون الطرقات .
وفي مسالة تامين المنشآت السياحية اوضح الشيباني ان الوحدات الامنية معززة بوحدات عسكرية في بعض المناطق تقوم بتامين هذه المنشآت الى جانب التامين الذاتي الذي توفره واضافة الى مجهودات المنظومة المرورية العادية ،مشيرا في هذا الاطار الى قيام وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية يوم امس الخميس بتامين انطلاق فعاليات الدورة 50 لمهرجان الصحراء الدولي بدوز ولاية قبلي بحضور أكثر من 45 ألف مواكب لفعاليتها من تونسيين وأجانب.
وبين انه تم في اطار هذه الاستعدادات عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية منذ بداية ديسمبر الجاري بين وزارات الداخلية والدفاع الوطني والسياحة فضلا عن الاجتماعات على المستوى الجهوي بين السلط المحلية والامنية بالجهة والجيش الممركز في عدد من المناطق لوضع خطط مشتركة لتامين العطلة ومناسبة راس السنة .
واكد من جهة اخرى على تواصل اليقظة التامة التي تتحلى بها الوحدات الامنية الممركزة على الحدود البحرية والبرية لمنع كل محاولة لاجتياز الحدود خلسة . "
قال المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خليفة الشيباني انه تم تكثيف الاحتياطات الامنية والمرورية بمناسبة نهاية العطلة المدرسية والجامعية
وبمناسبة راس السنة عبر وضع كافة الامكانيات البشرية والمادية للتوقي من اي خطر مهما كان نوعه مؤكدا على ان هذه الاحتياطات متوفرة على مدار السنة ويتم تكثيفها تصاعديا بمناسبة العطلة وراس السنة .
وبين خليفة الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة انه تم اتخاذ اجراءات لتامين حركة المرور وتنقلات المواطنين بهذه المناسبة عبر تكثيف تواجد الوحدات المرورية على كامل شبكة الطرقات بكامل تراب الجمهورية مشيرا الى ان حوادث الطرقات التي جدت ليلة راس السنة في العام الفارط ادت الى سقوط 11 قتيلا واكثر من 30 جريحا كما ان حوادث الطرقات خلال هذه السنة بلغت منذ شهر جانفي والى حدود شهر نوفمبر2017 ، 6358 حادثا اسفر عن وفاة 1253 شخصا وجرح 9589 اخرين .
وبين ان اجهزة اختبار نسبة الكحول في دم السائق متوفرة لدى الوحدات المرورية وسيتم استعمالها واحالة كل مخالف على النيابة العمومية داعيا مستعملي الطريق الى احترام قانون الطرقات .
وفي مسالة تامين المنشآت السياحية اوضح الشيباني ان الوحدات الامنية معززة بوحدات عسكرية في بعض المناطق تقوم بتامين هذه المنشآت الى جانب التامين الذاتي الذي توفره واضافة الى مجهودات المنظومة المرورية العادية ،مشيرا في هذا الاطار الى قيام وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية يوم امس الخميس بتامين انطلاق فعاليات الدورة 50 لمهرجان الصحراء الدولي بدوز ولاية قبلي بحضور أكثر من 45 ألف مواكب لفعاليتها من تونسيين وأجانب.
وبين انه تم في اطار هذه الاستعدادات عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية منذ بداية ديسمبر الجاري بين وزارات الداخلية والدفاع الوطني والسياحة فضلا عن الاجتماعات على المستوى الجهوي بين السلط المحلية والامنية بالجهة والجيش الممركز في عدد من المناطق لوضع خطط مشتركة لتامين العطلة ومناسبة راس السنة .
واكد من جهة اخرى على تواصل اليقظة التامة التي تتحلى بها الوحدات الامنية الممركزة على الحدود البحرية والبرية لمنع كل محاولة لاجتياز الحدود خلسة . "
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017