قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكن ليلة أمس اعوان الامن العاملين بمركز الاستمرار بقرمبالية على اثر ورود معلومات تفيد تعمد عون حراسة يعمل بمقر معتمدية قرمبالية تعاطي شرب الخمر بمقر السيادة اثناء توليه حراسة المقر

وبعد تحول الأعوان على عين المكان تم حجز قوارير خمر وايقاف الحارس على ذمة التحقيق الى حين استكمال الابحاث والإجراءات معه .