الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي

تونس- الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان وقٌعه كاتبها العام حسين بوجرة تلقٌت الشروقً أون لاين نسخة منه ضرورة فتح تحقيق عاجل في الخروقات الإدارية والعلمية التي ارتكبت في مناقشة شهادة الماجستير التي قدٌمها وزير الصحٌة العمومية عماد الحمامي حول الأبعاد الحضارية لإلغاء الرّق في تونس في المعهد العالي لأصول الدين

وذكر بيان النقابة أن عماد الحمامي مهندس في الميكانيك ويناقش ماجستير في الحضارة كما لم تجتمع لجنة الدكتور والماجستير للموافقة على مناقشة هذه الأطروحة كما أتهمه البيان بأنٌه كلٌف كاتبا تابعا له بحراسة باب قاعة المناقشة ومنع أي كان من الدخول في سابقة لم تعرفها الجامعة التونسية في تاريخها وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل وجدٌي في هذه التجاوزات حفاظا على السمعة العلمية لشهادات الجامعة التونسية