وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية

أفاد وزير التربية حاتم بن سالم أنّ 7 الاف مترشّح في امتحانات الباكالوريا في 2017 تحصّلوا على صفر في مادة الفرنسية، فيما تحصّل 5 آلاف آخرين على صفر في مادة الانقليزية.

ودعا بن سالم خلال اختتام الندوة الوطنية حول "البرمجة" اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 إلى ضرورة العمل المشترك حتى لا تكون المدرسة عبارة على سجن.