نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎

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نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالاشتراك والتعاون مع الشرطة البلدية واعوان التجارة خلال حملة مراقبة من الكشف عن مخزن عشوائي كائن بأحواز مدينة نابل يقوم بذبح الدجاج في ظروف غير صحية و بيعها بطرق غير قانونية و حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج وذلك حسب ما اكده مدير الصحة الوقائية بنابل عمر السليمي للشروق اون لاين .
وللإشارة فقد تم حجز البضاعة وتحرير مخالفة لصاحب المستودع في انتظار استكمال الإجراءات القانونية .
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالاشتراك والتعاون مع الشرطة البلدية واعوان التجارة خلال حملة مراقبة من الكشف عن مخزن عشوائي كائن بأحواز مدينة نابل يقوم بذبح الدجاج في ظروف غير صحية و بيعها بطرق غير قانونية و حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج وذلك حسب ما اكده مدير الصحة الوقائية بنابل عمر السليمي للشروق اون لاين .
وللإشارة فقد تم حجز البضاعة وتحرير مخالفة لصاحب المستودع في انتظار استكمال الإجراءات القانونية .
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017