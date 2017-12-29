نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎

نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالاشتراك والتعاون مع الشرطة البلدية واعوان التجارة خلال حملة مراقبة من الكشف عن مخزن عشوائي كائن بأحواز مدينة نابل يقوم بذبح الدجاج في ظروف غير صحية و بيعها بطرق غير قانونية و حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج وذلك حسب ما اكده مدير الصحة الوقائية بنابل عمر السليمي للشروق اون لاين .

وللإشارة فقد تم حجز البضاعة وتحرير مخالفة لصاحب المستودع في انتظار استكمال الإجراءات القانونية .