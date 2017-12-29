قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
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13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
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13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
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13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
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13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
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12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
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12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
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12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
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12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
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11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
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11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
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11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
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11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
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قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل يوم 28 ديسمبر 2017 من حجز شاحنتين ثقيلتين ومجرورتين داخل مستودع بمنطقة بلي مفتّشا عنها لفائدة خليّة التّفتيش عن السّيارات للحرس الوطني بالعوينة.
وتمّ حجزها واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها.
الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:49
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قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل يوم 28 ديسمبر 2017 من حجز شاحنتين ثقيلتين ومجرورتين داخل مستودع بمنطقة بلي مفتّشا عنها لفائدة خليّة التّفتيش عن السّيارات للحرس الوطني بالعوينة.
وتمّ حجزها واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها.
الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:49
أمكن لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بعد جملة من التحريات والأبحاث الميدانية من إماطة اللثام عن...المزيد >>
مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:46
إرتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على الكنيسة في حلوان إلى 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح، وفق ما...المزيد >>
جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
مدنين- الشروق اون لاين- شعلاء المجعي: اقتحم صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و احباء الترجي الرياضي...المزيد >>
حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:20
نابل- الشروق أون لاين- خالد الهرقام: قام اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل اليوم...المزيد >>
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017
نور الدين بالطيّبتونس ... وسياسة المحاور !
تنتهي اليوم الخميس الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى تونس منذ مساء الثلاثاء الماضي في اطار رحلة افريقية قادته الى السودان في مسار لتفعيل...المزيد >>
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