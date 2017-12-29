العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي

سجل أحمد العكايشي ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، امس الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

افتتح فهد المولد التسجيل للاتحاد في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم تعادل الفيصلي بهدف للاعب لويس جوستافو في الدقيقة 17، وتقدم الاتحاد مجددًا بالهدف الأول للعكايشي في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني، حوّل الفيصلي دفة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جوستافو وروجيريو كوتينيو في الدقيقتين 51 و59، لكن الاتحاد أدرك التعادل بالهدف الثاني للعكايشي في الدقيقة 64 .