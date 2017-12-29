مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أدى هجوم مسلّح استهدف كنيسة مار مينا في حلوان جنوب القاهرة الى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وأشارت المعلومات الى مقتل منفّذ الهجوم، بالإضافة الى ضابط ومجندين.

وذكرت "سكاي نيوز" أن الشرطة المصرية تطارد مسلحاً آخر فرّ بعد الهجوم على الكنيسة.