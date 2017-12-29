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يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
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حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
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الأولى
حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017 | 11:12

على إثر توفّر معلومات مفادها ضلوع 3 أشقاء قاطنين بحي التضامن في ترويج المخدرات، داهمت يوم 28 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة منزل المعنيين وألقت القبض على 02 منهم (شقيقين عمرهما 32 و45 سنة أحدهما موظف معزول من أجل التطرف الديني ) في حين لاذ الثالث بالفرار.

بتفتيش المنزل تم العثور على صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" مقسمة إلى 07 أجزاء، إطلاقة عيار 5.7 مم ومبلغا ماليا قدره 1260 دينارا متأتية من تجارة المخدرات. بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيتين عدليتين في شأنهما الأولى موضوعها " مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة" والثانية موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإدراج شقيقهما الثالث بالتفتيش.

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الأولى
حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017 | 11:12

على إثر توفّر معلومات مفادها ضلوع 3 أشقاء قاطنين بحي التضامن في ترويج المخدرات، داهمت يوم 28 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة منزل المعنيين وألقت القبض على 02 منهم (شقيقين عمرهما 32 و45 سنة أحدهما موظف معزول من أجل التطرف الديني ) في حين لاذ الثالث بالفرار.

بتفتيش المنزل تم العثور على صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" مقسمة إلى 07 أجزاء، إطلاقة عيار 5.7 مم ومبلغا ماليا قدره 1260 دينارا متأتية من تجارة المخدرات. بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيتين عدليتين في شأنهما الأولى موضوعها " مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة" والثانية موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإدراج شقيقهما الثالث بالتفتيش.

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29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:46
إرتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على الكنيسة في حلوان إلى 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح، وفق ما...
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29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
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حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:20
نابل- الشروق أون لاين- خالد الهرقام: قام اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل اليوم...
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المزيد من الأخبار...
نور الدين بالطيّب
تونس ... وسياسة المحاور !
تنتهي اليوم الخميس الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى تونس منذ مساء الثلاثاء الماضي في اطار رحلة افريقية قادته الى السودان في مسار لتفعيل...
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