حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي

على إثر توفّر معلومات مفادها ضلوع 3 أشقاء قاطنين بحي التضامن في ترويج المخدرات، داهمت يوم 28 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة منزل المعنيين وألقت القبض على 02 منهم (شقيقين عمرهما 32 و45 سنة أحدهما موظف معزول من أجل التطرف الديني ) في حين لاذ الثالث بالفرار.

بتفتيش المنزل تم العثور على صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" مقسمة إلى 07 أجزاء، إطلاقة عيار 5.7 مم ومبلغا ماليا قدره 1260 دينارا متأتية من تجارة المخدرات. بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيتين عدليتين في شأنهما الأولى موضوعها " مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة" والثانية موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" وإدراج شقيقهما الثالث بالتفتيش.