قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية

شهدت ولاية قابس خلال الفترة المتراوحة بين 10 و20 ديسمبر الجاري تطوّرا ملحوظا على مستوى الليالي المقضاة في الوحداتالسياحية خاصة في منطقة مطماطة حيث ارتفع عدد هذه الليالي من 2897 الى 3095 ليلة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق ما ذكره اليوم لمراسل ( وات ) المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.

وحقّق تطوّر عدد الليالي المقضاة زيادة بنسبة فاقت 5ر5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016 خاصة بعد أن شهدت الجهة توافد عدد كبير من الزواراختاروا المبيت بالوحدات السياحية الموجودة في مطماطة.

من جهة أخرى بلغ عدد الرحلات السياحية المنظمة للجهة خلال الفترة المذكورة 92 رحلة وقد زارت هذه الرحلات المحطات السياحية الكبرى في الجهة ومن بينها بالخصوص سوق جارة للصناعات التقليدية والحامة ومطماطة وشنني.