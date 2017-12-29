نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات ‎

مكتب نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: قامت فرق المراقبة الصحية بالتعاون والتنسيق مع اعوان التجارة والشرطة البلدية والمتكونة من 18 فريقا موزعين بمختلف ولاية نابل بـ 600 زيارة مراقبة وتفقد أسفرت عن توجيه 309 انذارا كتابيا واقتراح غلق 9محلات من بينها ملهى ليلي و ثلاث محلات لبيع لحوم الدواجن وخمس محلات لبيع و صنع المرطبات.

كما تم تحرر 43 مخالفة صحية و اتلاف ما يقارب 150 كغ من المرطبات لا تستجيب لشروط حفظ الصحة وفق ما اكده للشروق اون لاين مدير حفظ الصحة الوقائية عمر السليمي .