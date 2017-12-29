الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالفحص ولاية زغوان يوم 28 ديسمبر 2017 من إلقاء القبض على مُجرم خطير فارّ من السّجن خلال الثورة عمره 35 سنة مُفتش عنه وصادرة في شأنه عدد 08 مناشير تفتيش من أجل "الفرارمن السجن"، "الإعتداء بالعنف الشديد"، "العنف"، "الإعتداء على الأخلاق الحميدة" و"التهديد"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وتمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.