اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا

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10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
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29 ديسمبر 2017
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10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017
يعلم البنك المركزي في بلاغ له كافة المواطنين بأن آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا هو اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 .
والأوراق المعنية بهذا القرار هي التي من فئة 50 دينارا (الصادرة بتاريخ 2008) ومن فئة 30 دينار (الصادرة بتاريخ 1997) والأوراق من فئة 20 دينارا (الصادرة بتاريخ 1992) .
ويشدد البنك المركزي على أن عدم تغيير هذه الأوراق قبل موفى ديسمبر 2017، يجعلها غير قابلة للتغيير بعد ذلك، وسيتم تحويل قيمتها إلى الخزينة العامة
يعلم البنك المركزي في بلاغ له كافة المواطنين بأن آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا هو اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 .
والأوراق المعنية بهذا القرار هي التي من فئة 50 دينارا (الصادرة بتاريخ 2008) ومن فئة 30 دينار (الصادرة بتاريخ 1997) والأوراق من فئة 20 دينارا (الصادرة بتاريخ 1992) .
ويشدد البنك المركزي على أن عدم تغيير هذه الأوراق قبل موفى ديسمبر 2017، يجعلها غير قابلة للتغيير بعد ذلك، وسيتم تحويل قيمتها إلى الخزينة العامة
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017