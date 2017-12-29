اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا

يعلم البنك المركزي في بلاغ له كافة المواطنين بأن آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا هو اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 .

والأوراق المعنية بهذا القرار هي التي من فئة 50 دينارا (الصادرة بتاريخ 2008) ومن فئة 30 دينار (الصادرة بتاريخ 1997) والأوراق من فئة 20 دينارا (الصادرة بتاريخ 1992) .

ويشدد البنك المركزي على أن عدم تغيير هذه الأوراق قبل موفى ديسمبر 2017، يجعلها غير قابلة للتغيير بعد ذلك، وسيتم تحويل قيمتها إلى الخزينة العامة