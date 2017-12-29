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يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
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اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
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الأولى
اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017 | 10:17

يعلم البنك المركزي في بلاغ له كافة المواطنين بأن آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا هو اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 .

والأوراق المعنية بهذا القرار هي التي من فئة 50 دينارا (الصادرة بتاريخ 2008) ومن فئة 30 دينار (الصادرة بتاريخ 1997) والأوراق من فئة 20 دينارا (الصادرة بتاريخ 1992) .

ويشدد البنك المركزي على أن عدم تغيير هذه الأوراق قبل موفى ديسمبر 2017، يجعلها غير قابلة للتغيير بعد ذلك، وسيتم تحويل قيمتها إلى الخزينة العامة

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اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017 | 10:17

يعلم البنك المركزي في بلاغ له كافة المواطنين بأن آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا هو اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 .

والأوراق المعنية بهذا القرار هي التي من فئة 50 دينارا (الصادرة بتاريخ 2008) ومن فئة 30 دينار (الصادرة بتاريخ 1997) والأوراق من فئة 20 دينارا (الصادرة بتاريخ 1992) .

ويشدد البنك المركزي على أن عدم تغيير هذه الأوراق قبل موفى ديسمبر 2017، يجعلها غير قابلة للتغيير بعد ذلك، وسيتم تحويل قيمتها إلى الخزينة العامة

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29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:49
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29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:46
إرتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على الكنيسة في حلوان إلى 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح، وفق ما...
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جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
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حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017 السّاعة 13:20
نابل- الشروق أون لاين- خالد الهرقام: قام اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل اليوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نور الدين بالطيّب
تونس ... وسياسة المحاور !
تنتهي اليوم الخميس الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى تونس منذ مساء الثلاثاء الماضي في اطار رحلة افريقية قادته الى السودان في مسار لتفعيل...
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