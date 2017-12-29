المكنين: حجز وإتلاف كمية هامّة من لحوم الدّواجن واللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك

في إطار المراقبة الصحية والإقتصاديّة المستمرّة لظاهرة الذبح العشوائي وبيع اللحوم، قامت منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير بمشاركة مركز الشرطة البلديّة بالمكنين وفريق تابع للإدارة الجهويّة للتجارة بالمنستير والطبيب البيطري لبلديّة المكنين يوم 28 ديسمبر 2017 بتنظيم حملة أمنيّة موسّعة لمختلف الأسواق الأسبوعيّة والمحلات المفتوحة للعموم أسفرت عن حجز قرابة 2000 كلغ من لحوم الدّواجن غير مطابق للشروط الصحّية و180 كلغ من لحوم الأبقار تبيّن أنه تمّ ذبحها عشوائيّا دون الخضوع للمراقبة البيطريّة.

وتمّ إتلاف المحجوز بموجب إذن قضائي وتحرير محضر حجز في شأن المُخالف.