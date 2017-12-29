البرلمان الهندي يقر تجريم "الطلاق بالثلاث"

وافق مجلس النواب الهندي، الخميس، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه.

وسيحال مشروع القانون لمجلس الشيوخ، إذ من المرجح أن يصدق عليه أيضا.

وفي أوت، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.

وقدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن طلاقا بائنا لا رجعة فيه بتكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".

وإذا تم إقرار القانون، فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.