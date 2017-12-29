البرلمان الهندي يقر تجريم "الطلاق بالثلاث"

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وافق مجلس النواب الهندي، الخميس، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه.
وسيحال مشروع القانون لمجلس الشيوخ، إذ من المرجح أن يصدق عليه أيضا.
وفي أوت، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.
وقدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن طلاقا بائنا لا رجعة فيه بتكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وإذا تم إقرار القانون، فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
وافق مجلس النواب الهندي، الخميس، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه.
وسيحال مشروع القانون لمجلس الشيوخ، إذ من المرجح أن يصدق عليه أيضا.
وفي أوت، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.
وقدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن طلاقا بائنا لا رجعة فيه بتكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وإذا تم إقرار القانون، فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017