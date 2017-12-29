القيروان: العثور على بطاقات تعريف وطنية ورخص سياقة بمصبّ للفضلات

مكتب القيروان-الشروق اون لاين- أيمن المحرزي: تمكّنت مصلحة التوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالقيروان الاربعاء 27 ديسمبر 2017، من العثور بمصبّ للفضلات بمعتمديّة السّبيخة على 13 بطاقة تعريف وطنيّة و 06 رُخص سياقة أصحابها أصيلي ولايات سيدي بوزيد، تونس، بنزرت، قفصة، القصرين، باجة، قبلي وجندوبة،

هذا وتمّت احالة البطاقات والرخص على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان، التي تعهّدت بالبحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونيّة في الغرض.