تحسن معدل النمو خلال الثلاثي الثالث من 2017

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29 ديسمبر 2017
شهد النشاط الاقتصادي تحسنا جليا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، الخميس، في وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا بنسبة 2،1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2016، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2017 .
وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1،9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ2016.
وتفسر الوثيقة ذاتها، نمو الناتج المحلي الإجمالي، أساسا، بالأداء الجيد للصناعات المعملية (2،1 بالمائة) والخدمات المسوقة (1،3 بالمائة) .
في المقابل تقلص أداء الصناعات غير المعملية ب3،5 بالمائة والنشاط الفلاحي بنسبة 0،9 بالمائة.
تقلص القيمة المضافة للنشاط الفلاحي
تقلصت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي والصيد البحري ب0،9 خلال الثلاثي الثالث من 2017 مقابل نمو ايجابي ب1،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها.
والجدير بالذكر فإن الناتج المحلي الاجمالي، دون اعتبار النشاط الفلاحي، سجل نموا بنسبة 0،9 بالمائة (في القيمة المضافة) في موفى سبتمبر 2017.
تطور القيمة المضافة للصناعات المعملية
على مستوى الصناعات المعملية أظهرت القيمة المضافة زيادة بنسبة 2،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث مقابل تراجع ب0،9 بالمائة في الثلاثية، التي سبقت، مستفيدة، أساسا، من نمو القيمة المضافة للصناعات الغذائية (5،8 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (2،6 بالمائة) والصناعات المختلفة (3،9 بالمائة).
كما أسهم تطور القيمة المضافة لصناعات التكرير (20،7 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2017 مقابل انكماش ب10،2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة، التي سبقت) في هذا التحسن.
في المقابل أثر انكماش القيمة المضافة للصناعات الكيميائية (6،8 بالمائة) والنسيج والملابس والجلود (1،7 بالمائة) سلبا في نمو قطاع الصناعات المعملية.
تواصل النسق التنازلي للصناعات غير المعملية
لازم النسق التنازلي الصناعات غير المعملية وتراجعت قيمتها المضافة بنسبة 3،5 بالمائة خلال الثلاثية واسهمت ب0،3 نقطة مائوية سلبية في النمو.
واتسم هذا التطور بتواصل انكماش نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي في علاقة مع استمرار الاضطرابات الاجتماعية بتطاوين وقبلي.
يذكر أن الانتاج من النفط شهد انتعاشة خلال شهر سبتمبر 2017 وتواصل خلال شهر أكتوبر بنسق أقل أهمية. وزادت القيمة المضافة في عدة مجالات نشاط في الصناعات غير المعملية على غرار الصناعات الكهربائية والغاز والصناعات المنجمية بنسق معتدل بنسبة على التوالي 3،3 بالمائة و3،6 بالمائة.
وما فتىء الانتاج من الفسفاط يتراجع ليصل الى 407،8 ألف طن خلال أوت 2017 ف356،5 الف طن في سبتمبر 2017 ليصل الى 260،6 الف طن في اكتوبر 2017 وهو ادنى مستوى له تم تسجيله خلال 2017 تبعا لتوقف الانتاج بالمتلوي في ظل الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية. وسجل الانتاج نفسه تحسنا خلال شهر نوفمبر ليبلغ 304،1 الف طن.
انتعاشة الخدمات المسوقة
فيما يتعلق بالقيمة المضافة للخدمات المسوقة فقد ارتفعت بنسبة 1،3 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة لتسهم بذلك ب0،5 نقطة مائوية في النمو الاجمالي.
ويعود هذا التطور الى انتعاشة نشاط الفندقة والمطاعم (5،3 بالمائة) ومجال النقل (3،5 بالمائة) والمجال التجاري (1،6 بالمائة).
وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالنشاط السياحي خلال الاشهر الثلاثة الثالثة من 2017 تحسنا على مستوى الوافدين غير المقيمين والليالي المقضاة والعائدات السياحية بالانزلاق السنوي على التوالي بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة و27 بالمائة.
شهد النشاط الاقتصادي تحسنا جليا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، الخميس، في وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا بنسبة 2،1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2016، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2017 .
وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1،9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ2016.
وتفسر الوثيقة ذاتها، نمو الناتج المحلي الإجمالي، أساسا، بالأداء الجيد للصناعات المعملية (2،1 بالمائة) والخدمات المسوقة (1،3 بالمائة) .
في المقابل تقلص أداء الصناعات غير المعملية ب3،5 بالمائة والنشاط الفلاحي بنسبة 0،9 بالمائة.
تقلص القيمة المضافة للنشاط الفلاحي
تقلصت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي والصيد البحري ب0،9 خلال الثلاثي الثالث من 2017 مقابل نمو ايجابي ب1،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها.
والجدير بالذكر فإن الناتج المحلي الاجمالي، دون اعتبار النشاط الفلاحي، سجل نموا بنسبة 0،9 بالمائة (في القيمة المضافة) في موفى سبتمبر 2017.
تطور القيمة المضافة للصناعات المعملية
على مستوى الصناعات المعملية أظهرت القيمة المضافة زيادة بنسبة 2،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث مقابل تراجع ب0،9 بالمائة في الثلاثية، التي سبقت، مستفيدة، أساسا، من نمو القيمة المضافة للصناعات الغذائية (5،8 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (2،6 بالمائة) والصناعات المختلفة (3،9 بالمائة).
كما أسهم تطور القيمة المضافة لصناعات التكرير (20،7 بالمائة في الثلاثي الثالث من 2017 مقابل انكماش ب10،2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة، التي سبقت) في هذا التحسن.
في المقابل أثر انكماش القيمة المضافة للصناعات الكيميائية (6،8 بالمائة) والنسيج والملابس والجلود (1،7 بالمائة) سلبا في نمو قطاع الصناعات المعملية.
تواصل النسق التنازلي للصناعات غير المعملية
لازم النسق التنازلي الصناعات غير المعملية وتراجعت قيمتها المضافة بنسبة 3،5 بالمائة خلال الثلاثية واسهمت ب0،3 نقطة مائوية سلبية في النمو.
واتسم هذا التطور بتواصل انكماش نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي في علاقة مع استمرار الاضطرابات الاجتماعية بتطاوين وقبلي.
يذكر أن الانتاج من النفط شهد انتعاشة خلال شهر سبتمبر 2017 وتواصل خلال شهر أكتوبر بنسق أقل أهمية. وزادت القيمة المضافة في عدة مجالات نشاط في الصناعات غير المعملية على غرار الصناعات الكهربائية والغاز والصناعات المنجمية بنسق معتدل بنسبة على التوالي 3،3 بالمائة و3،6 بالمائة.
وما فتىء الانتاج من الفسفاط يتراجع ليصل الى 407،8 ألف طن خلال أوت 2017 ف356،5 الف طن في سبتمبر 2017 ليصل الى 260،6 الف طن في اكتوبر 2017 وهو ادنى مستوى له تم تسجيله خلال 2017 تبعا لتوقف الانتاج بالمتلوي في ظل الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية. وسجل الانتاج نفسه تحسنا خلال شهر نوفمبر ليبلغ 304،1 الف طن.
انتعاشة الخدمات المسوقة
فيما يتعلق بالقيمة المضافة للخدمات المسوقة فقد ارتفعت بنسبة 1،3 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة لتسهم بذلك ب0،5 نقطة مائوية في النمو الاجمالي.
ويعود هذا التطور الى انتعاشة نشاط الفندقة والمطاعم (5،3 بالمائة) ومجال النقل (3،5 بالمائة) والمجال التجاري (1،6 بالمائة).
وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالنشاط السياحي خلال الاشهر الثلاثة الثالثة من 2017 تحسنا على مستوى الوافدين غير المقيمين والليالي المقضاة والعائدات السياحية بالانزلاق السنوي على التوالي بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة و27 بالمائة.
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
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12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
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12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
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12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
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11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
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11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
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11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
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11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
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11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
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11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
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10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017