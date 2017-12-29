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يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد‎
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الأولى
الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد‎
29 ديسمبر 2017 | 09:08

أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزًا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

 وقال مسؤول سعودي كبير مطّلع على المسألة لرويترز إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله، والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصّلا إلى تسوية مالية مع الحكومة، ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

 وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارًا بعد، بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورًا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر اليوم الخميس.

واحتجزت قوات الأمن السعودية نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال وحوّلت فندق ريتز كارلتون إلى سجن فاخر لهم في أوائل نوفمبر تشرين الثاني في إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

 وأُفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

 وذكرت صحيفة عكاظ السعودية يوم الثلاثاء أنه جرى الإفراج عن 23 شخصًا بعد أن توصّلوا لاتفاقات مع الحكومة، وأن من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

 وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.

 

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الأولى
الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد‎
29 ديسمبر 2017 | 09:08

أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزًا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

 وقال مسؤول سعودي كبير مطّلع على المسألة لرويترز إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله، والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصّلا إلى تسوية مالية مع الحكومة، ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

 وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارًا بعد، بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورًا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر اليوم الخميس.

واحتجزت قوات الأمن السعودية نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال وحوّلت فندق ريتز كارلتون إلى سجن فاخر لهم في أوائل نوفمبر تشرين الثاني في إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

 وأُفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

 وذكرت صحيفة عكاظ السعودية يوم الثلاثاء أنه جرى الإفراج عن 23 شخصًا بعد أن توصّلوا لاتفاقات مع الحكومة، وأن من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

 وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.

 

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