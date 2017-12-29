نابل: إيقاف مشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي ومفتش عنه لدى الانتربول‎

مكتب نابل- الشروق أون لاين - سناء بنساسي: ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨص يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي يبلغ من العمر 28 سنة وهو أصيل ولاية الكاف وﻳﻘﻄﻦ ببراكة الساحل ،على إثر ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ الفايس بوك .

وستتم إحالته على أنظار النيابة العمومية بقرمبالية .مع العلم أن هذا الشخص مفتش عنه لدى الانتربول وفق ما أكده مصدر أمني للشروق اون لاين