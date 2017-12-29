انتخاب صلاح الدين الحمادي رئيسا لاتّحاد الكتّاب التونسيين

مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس مع اختتام أشغال المؤتمر 20 لاتحاد الكتّاب التونسيين المنعقد بمدينة المهدية تحت شعار "بإرادتكم نحو آفاق جديدة"، وبحضور رئيس اتحاد كتّاب افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عبدولاي فودي نديون، والنائب الأول للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب الدكتور عبد الرحيم العلام عن صعود هيئة مديرة جديدة لمدة نيابية تمتدّ على 3 سنوات برئاسة الأستاذ صلاح الدين الحمادي (175 صوتا)، فيما توزعت بقية المسؤوليات على النحو التالي: نائب رئيس: الهادي القمري (123 صوتا)، كاتب عام: العادل خضر (124 صوتا)، كاتب عام مساعد: الحبيب فلفول (113 صوتا)، أمين مال: عمر الكوز (123 صوتا)، أمين مال مساعد: عادل بوعقة (127 صوتا)، عضو مكلف بالندوات والدراسات: نور الدين بوجلبان (118 صوتا)، عضو مكلف بالإعلام والنشر: المولدي فروج (127 صوتا)، عضو مكلف بالفروع: سندس بكار (148 صوتا)، عضو مكلف بالعلاقات الخارجية: سفيان التومي(120 صوتا)، عضو مكلف بالنوادي: محمد دلال (107 أصوات).