انتخاب صلاح الدين الحمادي رئيسا لاتّحاد الكتّاب التونسيين

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13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
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13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
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13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
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13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
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12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
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12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
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12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
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12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
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12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
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11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
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11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
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11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
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11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
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11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
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11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
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10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
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10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017
مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس مع اختتام أشغال المؤتمر 20 لاتحاد الكتّاب التونسيين المنعقد بمدينة المهدية تحت شعار "بإرادتكم نحو آفاق جديدة"، وبحضور رئيس اتحاد كتّاب افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عبدولاي فودي نديون، والنائب الأول للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب الدكتور عبد الرحيم العلام عن صعود هيئة مديرة جديدة لمدة نيابية تمتدّ على 3 سنوات برئاسة الأستاذ صلاح الدين الحمادي (175 صوتا)، فيما توزعت بقية المسؤوليات على النحو التالي: نائب رئيس: الهادي القمري (123 صوتا)، كاتب عام: العادل خضر (124 صوتا)، كاتب عام مساعد: الحبيب فلفول (113 صوتا)، أمين مال: عمر الكوز (123 صوتا)، أمين مال مساعد: عادل بوعقة (127 صوتا)، عضو مكلف بالندوات والدراسات: نور الدين بوجلبان (118 صوتا)، عضو مكلف بالإعلام والنشر: المولدي فروج (127 صوتا)، عضو مكلف بالفروع: سندس بكار (148 صوتا)، عضو مكلف بالعلاقات الخارجية: سفيان التومي(120 صوتا)، عضو مكلف بالنوادي: محمد دلال (107 أصوات).
مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس مع اختتام أشغال المؤتمر 20 لاتحاد الكتّاب التونسيين المنعقد بمدينة المهدية تحت شعار "بإرادتكم نحو آفاق جديدة"، وبحضور رئيس اتحاد كتّاب افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عبدولاي فودي نديون، والنائب الأول للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب الدكتور عبد الرحيم العلام عن صعود هيئة مديرة جديدة لمدة نيابية تمتدّ على 3 سنوات برئاسة الأستاذ صلاح الدين الحمادي (175 صوتا)، فيما توزعت بقية المسؤوليات على النحو التالي: نائب رئيس: الهادي القمري (123 صوتا)، كاتب عام: العادل خضر (124 صوتا)، كاتب عام مساعد: الحبيب فلفول (113 صوتا)، أمين مال: عمر الكوز (123 صوتا)، أمين مال مساعد: عادل بوعقة (127 صوتا)، عضو مكلف بالندوات والدراسات: نور الدين بوجلبان (118 صوتا)، عضو مكلف بالإعلام والنشر: المولدي فروج (127 صوتا)، عضو مكلف بالفروع: سندس بكار (148 صوتا)، عضو مكلف بالعلاقات الخارجية: سفيان التومي(120 صوتا)، عضو مكلف بالنوادي: محمد دلال (107 أصوات).
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017