نيويورك: مصرع 12 وإصابة آخرين في حريق بمبنى سكني

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قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.
وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن الحريق نشب مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.
وقال دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل هذا "واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا" بالمدينة.
وأضاف أن أربعة أشخاص "يصارعون من أجل الحياة" في المستشفى.
وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى.
وقال نيجرو للصحفيين "لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين سنة وأكثر من 50 عاما... في إدارة تألف المآسي عادة، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح".
وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية إنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.
واندلع الحريق قبل قليل من السابعة مساء.
وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.
قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.
وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن الحريق نشب مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.
وقال دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل هذا "واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا" بالمدينة.
وأضاف أن أربعة أشخاص "يصارعون من أجل الحياة" في المستشفى.
وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى.
وقال نيجرو للصحفيين "لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين سنة وأكثر من 50 عاما... في إدارة تألف المآسي عادة، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح".
وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية إنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.
واندلع الحريق قبل قليل من السابعة مساء.
وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.
-
13:49الكشف عن عصابة مورطة في سرقة مستودع الحجز البلدي بالوردانين
29 ديسمبر 2017
-
13:46مصر: إرتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيسة
29 ديسمبر 2017
-
13:30جرجيس: "ديقاج" في وجه المعتمد
29 ديسمبر 2017
-
13:20حمام الغزاز: حجز 12طنا من مادة الفرينة المدعمة
29 ديسمبر 2017
-
-
12:38قرمبالية: ايقاف حارس المعتمدية بصدد شرب الخمر داخل مقر سيادة
29 ديسمبر 2017
-
12:28الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفتح تحقيق ضد وزير الصحة عماد الحمامي
29 ديسمبر 2017
-
12:22قرمبالية: حجز 4 شاحنات مفتش عنها وايقاف 5 أشخاص
29 ديسمبر 2017
-
12:15وزير التربية: 12 ألف مترشح لبكالوريا2017 تحصلوا على أصفار في الإنقليزية أوالفرنسية
29 ديسمبر 2017
-
12:04نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج
29 ديسمبر 2017
-
11:57المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:56المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017
-
11:47قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017
-
11:33العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017
-
11:20مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017
-
11:12حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017
-
11:04قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017
-
10:59نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات
29 ديسمبر 2017
-
10:33الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش
29 ديسمبر 2017
-
10:17اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017