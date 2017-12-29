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يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
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نيويورك: مصرع 12 وإصابة آخرين في حريق بمبنى سكني
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الأولى
نيويورك: مصرع 12 وإصابة آخرين في حريق بمبنى سكني
29 ديسمبر 2017 | 08:47

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.

وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن الحريق نشب مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل هذا "واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا" بالمدينة.

وأضاف أن أربعة أشخاص "يصارعون من أجل الحياة" في المستشفى.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى.

وقال نيجرو للصحفيين "لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين سنة وأكثر من 50 عاما... في إدارة تألف المآسي عادة، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح".

وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية إنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.

واندلع الحريق قبل قليل من السابعة مساء.

وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.

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الأولى
نيويورك: مصرع 12 وإصابة آخرين في حريق بمبنى سكني
29 ديسمبر 2017 | 08:47

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.

وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن الحريق نشب مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل هذا "واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا" بالمدينة.

وأضاف أن أربعة أشخاص "يصارعون من أجل الحياة" في المستشفى.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى.

وقال نيجرو للصحفيين "لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين سنة وأكثر من 50 عاما... في إدارة تألف المآسي عادة، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح".

وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية إنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.

واندلع الحريق قبل قليل من السابعة مساء.

وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.

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