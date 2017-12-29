جريدة الشروق ليوم الجمفة 29 ديسمبر 2017 

نور الدين بالطيّب

تنتهي اليوم الخميس الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى تونس منذ مساء الثلاثاء الماضي في اطار رحلة افريقية قادته الى السودان في مسار لتفعيل...