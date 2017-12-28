إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية

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28 ديسمبر 2017
أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 بمقر الوزارة، على موكب امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR).
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الاتفاقية تترجم تظافر الجهود لمختلف الأطراف الفاعلة بهدف تمكين النساء صاحبات المشاريع اقتصاديا وضمان حسن المرافقة والإحاطة والتوجيه لهن، معلنة أنّه تمّ منح 2000 مشروع خلال سنة 2017 في إطار برنامج دعم المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي تنجزه الوزارة على أن يصل مجمل المشاريع 8000 في حدود 2020.
من جانبها، شدّدت سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية للمركز، على دعم التثقيف المالي لباعثات المشاريع من خلال توفير القروض لهن والمرافقة والإحاطة والتوجيه قبل وبعد بعث المشروع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء علاقات تعاون وشراكة بين الطرفين لوضع وتنفيذ برنامج مشترك في مجال تكوين مكوّنات مرافقات لباعثات المشاريع المستفيدات من خط تمويل المرأة لدى البنك التونسي للتضامن.
وتنص الاتفاقية على تكوين وتدعيم القدرات من خلال تكوين المكونين البالغ عددهم اثني عشر في مجال التثقيف المالي، وتدريبهم على منظومة التدريب الالكتروني عن بعد من خلال توفير إجازات استعمال منصة التدريب عن بعد في التثقيف المالي للنساء المنتفعات بالبرنامج.
كما تنصّ أيضا في مجال تكوين باعثات المشاريع، على متابعة ومرافقة ميدانية للمكونات خلال الدورات التكوينية للنساء المنتفعات اللاتي يبلغ عددهن مائة وعشرين وتوفير المرافقة اللازمة قبل وبعد تمويلهن.
أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 بمقر الوزارة، على موكب امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR).
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الاتفاقية تترجم تظافر الجهود لمختلف الأطراف الفاعلة بهدف تمكين النساء صاحبات المشاريع اقتصاديا وضمان حسن المرافقة والإحاطة والتوجيه لهن، معلنة أنّه تمّ منح 2000 مشروع خلال سنة 2017 في إطار برنامج دعم المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي تنجزه الوزارة على أن يصل مجمل المشاريع 8000 في حدود 2020.
من جانبها، شدّدت سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية للمركز، على دعم التثقيف المالي لباعثات المشاريع من خلال توفير القروض لهن والمرافقة والإحاطة والتوجيه قبل وبعد بعث المشروع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء علاقات تعاون وشراكة بين الطرفين لوضع وتنفيذ برنامج مشترك في مجال تكوين مكوّنات مرافقات لباعثات المشاريع المستفيدات من خط تمويل المرأة لدى البنك التونسي للتضامن.
وتنص الاتفاقية على تكوين وتدعيم القدرات من خلال تكوين المكونين البالغ عددهم اثني عشر في مجال التثقيف المالي، وتدريبهم على منظومة التدريب الالكتروني عن بعد من خلال توفير إجازات استعمال منصة التدريب عن بعد في التثقيف المالي للنساء المنتفعات بالبرنامج.
كما تنصّ أيضا في مجال تكوين باعثات المشاريع، على متابعة ومرافقة ميدانية للمكونات خلال الدورات التكوينية للنساء المنتفعات اللاتي يبلغ عددهن مائة وعشرين وتوفير المرافقة اللازمة قبل وبعد تمويلهن.
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017