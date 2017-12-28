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يوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
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الأولى
إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017 | 13:12

أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 بمقر الوزارة، على موكب امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR).

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الاتفاقية تترجم تظافر الجهود لمختلف الأطراف الفاعلة بهدف تمكين النساء صاحبات المشاريع اقتصاديا وضمان حسن المرافقة والإحاطة والتوجيه لهن، معلنة أنّه تمّ منح 2000 مشروع خلال سنة 2017 في إطار برنامج دعم المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي تنجزه الوزارة على أن يصل مجمل المشاريع 8000 في حدود 2020.

من جانبها، شدّدت سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية للمركز، على دعم التثقيف المالي لباعثات المشاريع من خلال توفير القروض لهن والمرافقة والإحاطة والتوجيه قبل وبعد بعث المشروع.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء علاقات تعاون وشراكة بين الطرفين لوضع وتنفيذ برنامج مشترك في مجال تكوين مكوّنات مرافقات لباعثات المشاريع المستفيدات من خط تمويل المرأة لدى البنك التونسي للتضامن.

 وتنص الاتفاقية على تكوين وتدعيم القدرات من خلال تكوين المكونين البالغ عددهم اثني عشر في مجال التثقيف المالي، وتدريبهم على منظومة التدريب الالكتروني عن بعد من خلال توفير إجازات استعمال منصة التدريب عن بعد في التثقيف المالي للنساء المنتفعات بالبرنامج.

كما تنصّ أيضا في مجال تكوين باعثات المشاريع، على متابعة ومرافقة ميدانية للمكونات خلال الدورات التكوينية للنساء المنتفعات اللاتي يبلغ عددهن مائة وعشرين وتوفير المرافقة اللازمة قبل وبعد تمويلهن.

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إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017 | 13:12

أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 بمقر الوزارة، على موكب امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (CAWTAR).

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الاتفاقية تترجم تظافر الجهود لمختلف الأطراف الفاعلة بهدف تمكين النساء صاحبات المشاريع اقتصاديا وضمان حسن المرافقة والإحاطة والتوجيه لهن، معلنة أنّه تمّ منح 2000 مشروع خلال سنة 2017 في إطار برنامج دعم المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي تنجزه الوزارة على أن يصل مجمل المشاريع 8000 في حدود 2020.

من جانبها، شدّدت سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية للمركز، على دعم التثقيف المالي لباعثات المشاريع من خلال توفير القروض لهن والمرافقة والإحاطة والتوجيه قبل وبعد بعث المشروع.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء علاقات تعاون وشراكة بين الطرفين لوضع وتنفيذ برنامج مشترك في مجال تكوين مكوّنات مرافقات لباعثات المشاريع المستفيدات من خط تمويل المرأة لدى البنك التونسي للتضامن.

 وتنص الاتفاقية على تكوين وتدعيم القدرات من خلال تكوين المكونين البالغ عددهم اثني عشر في مجال التثقيف المالي، وتدريبهم على منظومة التدريب الالكتروني عن بعد من خلال توفير إجازات استعمال منصة التدريب عن بعد في التثقيف المالي للنساء المنتفعات بالبرنامج.

كما تنصّ أيضا في مجال تكوين باعثات المشاريع، على متابعة ومرافقة ميدانية للمكونات خلال الدورات التكوينية للنساء المنتفعات اللاتي يبلغ عددهن مائة وعشرين وتوفير المرافقة اللازمة قبل وبعد تمويلهن.

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