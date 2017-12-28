منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج ‎

نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: جد فجر اليوم وفي حدود الرابعة صباحا حريق هائل بإحدى المداجن الكائنة بمعتمدية منزل بوزلفة وتحديدا طريق سليمان نتج عنه تسجيل خسائر مادية قدرت بحوالي70 ألف دينار وهلاك حوالي 6 ألاف فرخ دجاج كما تم اتلاف ما يقارب ثلاثين قارورة غاز من الحجمين الصغير و الكبير و عدد من المدفآت الكهربائية و ذلك حسب ما اكده مصدر من الحماية المدنية للشروق اون لاين ان اسباب الحريق تعود اساسا الى تسرب الغاز من القوارير المعدّة للتدفئة داخل المدجنة.