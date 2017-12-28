الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة ‎

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نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار الاستعدادات لاستقبال السنة الادارية الجديدة قامت الشركة الجهوية للنقل بنابل بعملية تفقّد و صيانة لأسطولها لضمان تأمين السفرات في احسن الظروف كما قامت ببرمجة سفرات إضافية على مستوى ولايتي نابل و زغوان و
تعزيزات هامة بين المدن تتراوح بين 10 و 15 سفرة إضافية مع برمجة سفرات مسائية إضافية خاصة على مستوى خط نابل ياسمين الحمامات نظرا لما تشهده المنطقة من توافد هام للسياح للاحتفال خلال ليلة راس السنة.
وحسب ما اكده ر م ع الشركة الجهوية للنقل بنابل معز سالم للشروق اون لاين فقد سخرت الشركة اعوان صيانة للتدخل في حال حدوث اي طارئ والعمل على راحة حرفاء الشركة.
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار الاستعدادات لاستقبال السنة الادارية الجديدة قامت الشركة الجهوية للنقل بنابل بعملية تفقّد و صيانة لأسطولها لضمان تأمين السفرات في احسن الظروف كما قامت ببرمجة سفرات إضافية على مستوى ولايتي نابل و زغوان و
تعزيزات هامة بين المدن تتراوح بين 10 و 15 سفرة إضافية مع برمجة سفرات مسائية إضافية خاصة على مستوى خط نابل ياسمين الحمامات نظرا لما تشهده المنطقة من توافد هام للسياح للاحتفال خلال ليلة راس السنة.
وحسب ما اكده ر م ع الشركة الجهوية للنقل بنابل معز سالم للشروق اون لاين فقد سخرت الشركة اعوان صيانة للتدخل في حال حدوث اي طارئ والعمل على راحة حرفاء الشركة.
-
13:12إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ومركز المرأة العربية
28 ديسمبر 2017
-
13:08منزل بوزلفة: حريق بمدجنة يتسبّب في هلاك 6 آلاف طير دجاج
28 ديسمبر 2017
-
-
12:53الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة
28 ديسمبر 2017
-
12:43تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017
-
12:33السواسي: الحماية المدنية تتمكّن من إنقاذ شخص إثر سقوطه ببئر عميق
28 ديسمبر 2017
-
12:28كابول: 40 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في هجوم استهدف مركزا للشيعة
28 ديسمبر 2017
-
12:24سليم الرياحي يستقيل من رئاسة الوطني الحر
28 ديسمبر 2017
-
12:21أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
28 ديسمبر 2017
-
12:16صفاقس: إيقاف عمدة من أجل الارتشاء وإيداعه السّجن
28 ديسمبر 2017
-
12:11وزارة الصحة: نحو منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما وقرب المدارس والمستشفيات
28 ديسمبر 2017
-
12:03التضامن: حجز مرطبات غير صالحة للاستهلاك بمستودع عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
11:56سوسة: الناجحون في "الكاباس" يحتجون
28 ديسمبر 2017
-
11:47بنزرت: انقاذ مركب صيد بصدد الغرق على متنه 7 اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
28 ديسمبر 2017
-
11:03عدد من الولايات تشهد نزول امطار متفرقة اليوم الخميس وغدا الجمعة
28 ديسمبر 2017
-
10:57باجة: اتحادات فلاحية محلية وجهوية تُطالب بمجلس وزاري خاص بالفلاحة
28 ديسمبر 2017
-
10:29القلعة الصغرى: حجز 1000 دجاجة في مذبح عشوائي
28 ديسمبر 2017
-
10:26وزارة المرأة تطلق برنامج "الآباء في تونس: الابوّة الإيجابيّة من منظور الآباء"
28 ديسمبر 2017
-
09:40وزير النقل: "سنتخذ إجراءات أخرى في صورة عدم التوصل إلى حل مع الإمارات"
28 ديسمبر 2017
-
09:12قبلي: نسبة الحجوزات وصلت إلى 100 بالمائة
28 ديسمبر 2017