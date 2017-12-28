الشركة الجهوية للنقل بنابل: سفرات إضافية بمناسبة راس السنة ‎

نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: في اطار الاستعدادات لاستقبال السنة الادارية الجديدة قامت الشركة الجهوية للنقل بنابل بعملية تفقّد و صيانة لأسطولها لضمان تأمين السفرات في احسن الظروف كما قامت ببرمجة سفرات إضافية على مستوى ولايتي نابل و زغوان و

تعزيزات هامة بين المدن تتراوح بين 10 و 15 سفرة إضافية مع برمجة سفرات مسائية إضافية خاصة على مستوى خط نابل ياسمين الحمامات نظرا لما تشهده المنطقة من توافد هام للسياح للاحتفال خلال ليلة راس السنة.

وحسب ما اكده ر م ع الشركة الجهوية للنقل بنابل معز سالم للشروق اون لاين فقد سخرت الشركة اعوان صيانة للتدخل في حال حدوث اي طارئ والعمل على راحة حرفاء الشركة.