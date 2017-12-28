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يوم الخميس 28 ديسمبر 2017
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تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
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الأولى
تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017 | 12:43

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس ان مركز الحرس الوطني بتبرسق من ولاية باجة تمكّن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 ديسمبر 2017 على السّاعة 22.00 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 31 سنة بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحيّة وحملها على متن شاحنة خفيفة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإدراج شريكيه بالتفتيش وحجز الشاحنة وتسليم المسروق إلى صاحبه.

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تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية
28 ديسمبر 2017 | 12:43

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس ان مركز الحرس الوطني بتبرسق من ولاية باجة تمكّن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 ديسمبر 2017 على السّاعة 22.00 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 31 سنة بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحيّة وحملها على متن شاحنة خفيفة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإدراج شريكيه بالتفتيش وحجز الشاحنة وتسليم المسروق إلى صاحبه.

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28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:58
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28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:53
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الغربــال... أين الغـــربال؟
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