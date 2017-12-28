تبرسق: ضبط شخص بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحية

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس ان مركز الحرس الوطني بتبرسق من ولاية باجة تمكّن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 ديسمبر 2017 على السّاعة 22.00 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 31 سنة بصدد سرقة رؤوس أغنام من داخل ضيعة فلاحيّة وحملها على متن شاحنة خفيفة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وإدراج شريكيه بالتفتيش وحجز الشاحنة وتسليم المسروق إلى صاحبه.